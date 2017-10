Galerie Flox öffnet zweiten Standort Bald sind die Kirschauer auch im Barockviertel der Dresdner Neustadt präsent.

Am Obergraben in der Dresdner Neustadt öffnet die Kirschauer Galerie Flox im November eine zweite Ausstellung. © PR

Die Kirschauer Galerie Flox betreibt künftig einen zweiten Standort in Dresden. Im Neustädter Barockviertel, am Obergraben 10, wird sie in Nähe mehrerer Museen, Galerien, Kunst- und Antiquitätenhandlungen sowie Ateliers zeitgenössische Kunst unterschiedlicher Genres präsentieren. Am 11. November, 11 Uhr, öffnet die Galerie dort erstmalig für Publikum. Die Sonderausstellung „The next step – Der nächste Schritt“ zeigt Arbeiten von acht Künstlern aus sechs Nationen. Inhaber Karl Dominick und Galerieleiter Hellfried Christoph setzten mit dem zweiten Standort auch auf den künstlerischen Austausch zwischen Stadt und Land. „Unsere Standorte in Dresden und Kirschau werden jeweils ein zunehmend eigenes Profil entwickeln, sich ergänzen und voneinander profitieren“, ist sich Christoph sicher. (SZ/ks)

