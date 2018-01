Gala für die gute Sache

Schauspieler Hardy Krüger jr. sammelt Spenden auf den Ball. © Jörg Carstensen / dpa

Dresden. Zur Tradition des Semperopernballs gehört auch die abendliche Spendenaktion zu Gunsten eines karitativen Projektes. 2018 sei erneut UNICEF Deutschland Charity-Partner der Gala und werde im Rahmen einer Benefiz-Tombola unter den Ballgästen Spenden für die Bildungskampagne „Schulen für Afrika“ sammeln, wie die Veranstalter mitteilten..

„Schulen für Afrika“ ist eine gemeinsame Initiative von UNICEF, der Nelson-Mandela-Stiftung und der Peter Krämer Stiftung. Ziel der Spendenaktion ist es, noch mehr Jungen und Mädchen in noch mehr Ländern Afrikas die Chance auf eine fundierte Schulbildung zu geben. Bildung ist Zukunft und Bildung schafft Perspektiven für eine Zukunft in der Heimat. Als prominenter Pate wird der Schauspieler Hardy Krüger jr. zu den Gästen sprechen. Er wuchs in Afrika auf und weiß um die Not vieler Kinder.

Besonders benachteiligt seinen Mädchen und Jungen, die in abgelegenen Regionen leben oder betroffen seien von bewaffneten Konflikten oder Naturkatastrophen. Andere Kinder müssen arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen. Mädchen haben es in einigen Ländern doppelt schwer, denn sie werden häufig früh verheiratet, müssen traditionell zu Hause bleiben und können deshalb keine Schule besuchen. (szo)

zur Startseite