Gagarin-Straße halbseitig dicht In Radeberg müssen sich Autofahrer wieder auf Behinderungen einstellen.

Wieder gibt es in Radeberg eine Baustelle. © dpa

Vom 25. September an bis voraussichtlich 3. November entstehen an der Juri-Gagarin-Straße am Garagenhof im Auftrag der Firma B. Braun GmbH neue Pkw-Stellflächen. Dafür wird die Juri-Gagarin-Straße zwischen der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße und der Ausfahrt aus den Garagenhöfen halbseitig gesperrt, teilt die Stadtverwaltung dazu mit. Der Verkehr wird in dieser Zeit durch eine Ampel geregelt. (szo)

zur Startseite