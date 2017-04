Gästeliebling der Region Das Ferienhaus Montana in Postelwitz kam bei einer Umfrage des Landestourismusverbandes unter die besten acht Hotels und Pensionen.

Das Ferienhaus Montana in Postelwitz ist unter Gästen besonders beliebt. © PR

Der Landestourismusverband Sachsen hat die acht von Gästen am besten bewerteten Hotels und Pensionen im Freistaat ausgezeichnet. Sie gehen nun ins Finale um den Titel „Gästeliebling Sachsen 2017“. Aus der Tourismusregion Sächsische Schweiz wurde das Ferienhaus Montana in Postelwitz nominiert.

„Das war für uns sehr überraschend“, sagt Inhaber Dirk Prange. Zusammen mit seiner Frau nahm er am Donnerstag in Leipzig die Auszeichnung entgegen. Das Monitoringsystem Trust-You, das Onlinebewertungen aus über 250 Portalen erfasst, hat die jeweilige Punktzahl für die Hotels und Pensionen ermittelt. Gäste des Montana-Ferienhauses bewerten den Service durchweg positiv mit der Höchstpunktzahl 100. Mit zwei Ferienwohnungen und zwei Ferienzimmern ist es die kleinste Einrichtung aller Konkurrenten. Dazu gehören unter anderem das Motel One in Leipzig, das Relaxhotel Sachsenbaude in Oberwiesenthal oder das Hotel Goldenes Fass in Meißen. Der Landessieger wird am 31. August gekürt. (SZ/gk)

