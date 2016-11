Gästekarte kommt Anfang des Jahres Damit wird in acht Gemeinden in der Sächsischen Schweiz das Meldesystem vereinfacht. Und auch Touristen profitieren.

Acht Gemeinden in der Sächsischen Schweiz führen ein einheitliches elektronisches Meldesystem für Gästeübernachtungen ein. © Marko Förster

Wie bereits vor Kurzem vom Tourismusverband angekündigt, führen acht Gemeinden in der Sächsischen Schweiz ein einheitliches elektronisches Meldesystem für Gästeübernachtungen ein. In Königstein soll es damit wahrscheinlich im Februar losgehen, informierte am Dienstag Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) bei einer Einwohnerversammlung. Dadurch soll Vermietern ein einfacheres System zur Verfügung stehen, weil sie nicht mehr stapelweise Papierscheine bei der Touristinfo abholen müssen. Wer Meldescheine aber weiterhin handschriftlich erfassen möchte, könne das tun, heißt es. Mit dem Meldesystem soll auch eine regionale Gästekarte eingeführt werden, mit der Gäste in vielen Einrichtungen Rabatt bekommen. (SZ/nr)

