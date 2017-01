Gästeführer wirbt bei Stadtspitze für Tourismus Der Tharandter Wald ist bei Tagesausflüglern sehr beliebt. Nur muss man auch etwas für den Erhalt der Wanderwege tun.

Viele Wanderfreunde kamen zur Silvesterwanderung 2016 in den Tharandter Wald. © Rolf Mögel

Der Vorsitzende des Vereins Gästeführer Erzgebirge, Rolf Mögel, hat beim Tharandter Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) jüngst um eine engere Zusammenarbeit in Sachen Tourismus im Tharandter Wald gebeten. Ziel sei es, so Mögel, sich hin und wieder mit der Rathausspitze zusammenzusetzen, wichtige Themen zu besprechen und zu schauen, inwiefern auch Lösungen für Probleme gefunden werden können. Bürgermeister Ziesemer zeigte sich gesprächsbereit. Einige Wanderwege seien in einem „miserablen Zustand“, sagt Rolf Mögel. Zudem gäbe es zwar schon gute Freizeitangebote seitens des Forstbezirkes im Tharandter Wald. Diese könnten aber in Zusammenarbeit mit dem Forstbezirk erweitert werden. Der Tharandter Wald ist vor allem bei Tagesausflüglern beliebt. An einem schönen Wochenendtag würden schon mal bis zu 25 000 Touristen den Tharandter Wald besuchen. (SZ/ves)

