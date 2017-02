Gästeführer starten zeitiger Künftig beginnen die Rundgänge durch die Stadt um 10 Uhr. Das hat mehrere Gründe.

Patricia Spruck verkleidet sich für ihre historischen Stadtführungen durch Waldheim als Marketenderin Johanna. Marketenderinnen haben einst das Heer begleitet und die Soldaten mit Verpflegung und Getränken versorgt. © DA-Archiv/André Braun

Am 5. März wird Albrecht Bergmann die Stiefel schnüren und zur ersten Stadtführung des Jahres aufbrechen. Doch etwas wird anders sein. Denn die Rundgänge, die jeden Sonntag angeboten werden, beginnen vier Stunden eher als bisher. „Wir starten bereits um 10 Uhr“, sagt er. Diese Entscheidung sei in Absprache mit dem Kulturamt der Stadt Waldheim und den übrigen fünf Gästeführern getroffen worden.

Eine von ihnen ist Patricia Spruck. Sie erklärt die Überlegung, die dahintersteckt: „Besucher, die für ein Wochenende nach Waldheim kommen, möchten sonntagsvormittags noch etwas unternehmen, vielleicht noch Mittag essen und reisen dann wieder ab.“ 14 Uhr sei da zu spät. „Für diese Zielgruppe ist die Zeit problematisch. Zudem ist da schon fast wieder Kaffeetrinkenszeit.“ Und noch ein Argument spreche aus Sicht der Gästeführer für einen Beginn um 10 Uhr: „Im Sommer ist es da noch nicht so heiß“, sagt Patricia Spruck. Sie schlüpft erstmals am 9. April ins Gewand der Marketenderin Johanna. Großartig etwas reparieren musste sie daran während der Winterpause nicht. „Die Kleidung ist recht robust, sie hält lange“, sagt sie. Und wenn doch mal etwas kaputt ist, sei das nicht besonders tragisch – im Gegenteil. „So ist es sogar noch authentischer“, begründet Patricia Spruck. Sie wird an den Sonntagen, an denen sie turnusmäßig dran ist – meist seien es fünf Einsätze pro Jahr – dieses Kostüm tragen. „Für die Stadtführungen müssen die Sachen bequem sein und auch Regen aushalten“, sagt sie.

Albrecht Bergmann ist als Carl Gottfried Selle unterwegs, der bis 1831 Rathauschef war. Auch für ihn liegen die Vorteile für den früheren Beginn auf der Hand. Er sagt: „Wir hoffen, dass sich uns deshalb mehr Leute anschließen.“ Treffpunkt ist die Postmeilensäule. Wie viele Frauen und Männer im vergangenen Jahr an den Sonntags-Rundgängen teilgenommen haben, lasse sich nicht sagen. „Es gibt auch Tage, da kommt niemand. Dann gehen wir eben wieder nach Hause“, so Bergmann. Die Gästeführer sind auch wochentags in Absprache mit dem Kulturzentrum buchbar.

Führungen: sonntags 10 Uhr; 3 Euro p.P.; keine Anmeldung erforderlich; Kulturzentrum Tel. 034327 57234

