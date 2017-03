Gästebetten gut ausgelastet Die Zahl der Übernachtungen in Kamenz steigt. Damit wächst der Tourismus gegen den Trend in der Oberlausitz.

Katja Großmann vom Akzent-Hotel Goldner Hirsch schüttelt die Betten. Das Hotel am Kamenzer Markt verfügt über 26 Doppel- und vier Einzelzimmer. Nochmals 34 Betten warten im Hotel Stadt Dresden. Geschäftsreisende gehören zu den Stammkunden. © René Plaul

Die Ferienregion Oberlausitz braucht mehr Touristen. Dieser Wunsch ist nicht leicht zu erfüllen. Die Zahlen 2016 sprechen gegen einen Aufschwung. Doch in Kamenz kann man sich freuen: Die Übernachtungszahlen stiegen entgegen dem allgemeinen Trend um 3,5 Prozent. Außer Görlitz, Bad Muskau und Hoyerswerda haben die meisten Städte dagegen mächtig zu kämpfen. Sogar die touristisch schön gelegene Kreisstadt Bautzen tritt eher auf der Stelle. Im Landkreis brachen die Übernachtungszahlen insgesamt um 9,2 Prozent ein. Das sind gut 72 000 Übernachtungen weniger als im Vorjahr. Was ist also das Kamenzer Erfolgsrezept?

Immer mehr Geschäftsreisende

„Wir können seit letztem Jahr deutlich mehr Buchungen im Geschäftskundenbereich verzeichnen“, so Jens Ueberfuhr vom Akzent-Hotel „Goldner Hirsch“. Manager, Firmenvertreter und Mitarbeiter der umliegenden Unternehmen übernachten gern und für längere Zeiträume im Haus. Meistens wochentags. Sie kommen aus dienstlichen, geschäftlichen Gründen – Leute auf Montage, Vertreter, Geschäftsführer, Künstler, die im Stadttheater oder auf der Hutbergbühne auftreten. Auch im Hotel Stadt Dresden, welches zum Unternehmen gehört, sind die Betten kontinuierlich gefüllt. „Wir hätten gern ebenfalls an den Wochenenden ein paar mehr echte Touristen“, gibt er zu. Doch daran arbeitet das Stadtmarketing seit Jahren. Sachgebietsleiter David Kliemann kann dies bestätigen.

„Sicherlich ist ein Grund des Übernachtungszuwachses offensichtlich der gestiegene Geschäftsreise-Sektor im Zusammenhang mit den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen in Kamenz und der nahen Region“, sagt er. Darüber freue man sich auch. Saisonal liegt die beste Bettenauslastung allerdings schon in den Monaten Mai bis September. „Diese gleichbleibenden höheren Zahlen im Sommer lassen dann auch Rückschlüsse auf einen gewissen Ferientourismus zu“, so Kliemann. In diesen Monaten bleiben die Kamenzer Gäste im Durchschnitt länger – nämlich 2,5 Tage.

Große Wirkung haben Marketingkooperationen: Die Lessingstadt ist Teil der 13 „Stadtschönheiten Sachsens" der Tourismus-Marketing Gesellschaft-Sachsen. Auch der Oberlausitzer Sechsstädtebund, der über eine Kooperation mit der Marketing Gesellschaft Oberlausitz organisiert wird, hat eine hohe Strahlkraft bis nach Osteuropa, Österreich, Schweiz oder auch in die Benelux-Länder. Das Mitwirken in der touristischen Gebietsgemeinschaft Dresdner Heidebogen mit Ausrichtung auf den Tagesausflugstourismus sowie in weiteren thematischen Netzwerken, wie Via Sacra, Krabat e.V., Landurlaub Sachsen, IG Bustouristik, Sorbischer Kulturtourismus, Parks & Gärten, ist nicht zu vernachlässigen und bringt Punkte. Im Internet findet man Infos unter: www.kamenz.de/tourismus und www.kamenz.de/gastgeberverzeichnis.

Sehenswertes Plus

Insgesamt standen 2016 ganze 21 000 Übernachtungen bei einer durchschnittlichen Bleibedauer von 1,9 Tagen in der Stadt zu Buche. Mit Städten wie Bautzen mit 175 000 Übernachtungen kann man sich freilich nicht messen. Die Anzahl der gezählten Übernachtungen gilt in der Tourismusbranche allerdings stets als harte Währung. Und in der Lessingstadt steht wenigstens ein doch sehenswertes Plus vor der Zahl. Vor Ort sowie in den Kamenzer Ortsteilen gibt es zwölf Gastgeber mit mindestens zehn Gästebetten. Kleinere Beherbergungsbetriebe werden statistisch nicht erhoben. Insgesamt sind 274 Betten in der Auswertung inbegriffen. Doch wie finden die Gäste überhaupt her? Gibt es noch die klassische Anfrage in der Kamenz-Info?

Kommentar: Mit Nischen kann man punkten

„Trendbedingt gehen Übernachtungsanfragen per Post, Telefon oder E-Mail zurück. Die digitale Entwicklung führt viel mehr zu Buchungen über Unterkunftsportale im Internet direkt bei den Gastgebern.“ Auf das geänderte Nutzungsverhalten hat man sich in der Kamenz-Info eingestellt. Die Pflege der umfangreichen Präsentation der touristischen Angebote wird zeitlich allerdings immer aufwendiger. Und die Seitenaufrufe – etwa 15 000 jährlich – bestätigen die Notwendigkeit.

Digital und analog

„Die Stadt bietet als Gästeservice zum Beispiel ein neues Übernachtungsanfrageformular an, das den im Netzwerk registrierten Gastgebern die Gästeanfragen direkt durchstellt. Auch die Webpräsenz wurde zum Jahresanfang technisch auf eine mobile responsive Darstellung eingestellt. Damit können alle Seiten auf Smartphone und Tablet ohne Einschränkungen abgerufen werden“, so David Kliemann. Darüber hinaus stehen die sozialen Netzwerke und Online-Bewertungsportale auf der Agenda.

In anderen Bereichen wächst hingegen der analoge Kundenkontakt. „Es gibt einen steigenden Beratungsbedarf und mehr Buchungen von Stadtführungen. Zwischen 2014 und 2016 hat sich das sogar verdoppelt. Auch der Verkauf von Souvenirs und anderen Artikeln sowie Veranstaltungstickets ist mit etwa 8 000 Kassenregistrierungen hoch“, so der Marketing-Fachmann.

Auch Oberbürgermeister Roland Dantz freut der Trend: „Aus den Ergebnissen können wir herleiten, dass sich Kamenz im touristischen Feld der Wachstumsregion Dresden und der Oberlausitz einer sehr guten Nachfrage erfreute. Dazu gehört aber auch, dass wir als Stadt mit weniger als 16 000 Einwohnern auf vielen ’Klavieren‘ spielen, man kann auch sagen, auf einer Vielzahl von Hochzeiten tanzen müssen. Wir haben zwischen Dresden und Bautzen starke Säulen, auf die insbesondere kulturinteressiert Touristen gern zurückgreifen.“

