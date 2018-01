Gästeandrang im Barockgarten Nach intensiven Bauarbeiten hat die Besucherzahl in Großsedlitz im Vorjahr deutlich zugelegt. 2018 kann man sich auf Neues freuen können.

Der Barockgarten Heidenau-Großsedlitz ist ein Besuchermagnet. © Archiv: Marko Förster

Großsedlitz. Nach vier Baustellenjahren hatten die Besucher des Barockgartens seit Sommer 2017 wieder freien Blick und Zugang. Das schlug sich sofort in den Zahlen nieder. Die reichlich 57 000 Gäste sind über 20 000 mehr als im Vorjahr. Auch die drei Ausstellungen in den Orangerien zur Geschichte des Barockgartens trage dazu bei, sagt Leiterin Andrea Dietrich. Sie freut sich über die Gunst bei den Besuchern, relativiert den Erfolg aber auch. Vor der Bauphase lagen die Zahlen ebenfalls um die 50 000. „Ich freue mich aber sehr, dass wir den Anschluss gleich wieder geschafft haben.“ Erfreulich sei vor allem, dass die Heidenauer und Einwohner der Umgebung das Angebot der Jahreskarten so gut angenommen haben. „Es ist mein Anliegen, wenn wir schon solch ein Kleinod hier haben, dann sollen es auch viele nutzen.“

Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Ab Frühjahr wird wieder gebaut. Die Arbeiten sollen den Besucherverkehr aber nicht so stark beeinträchtigen. Diesmal wird das Eingangstor erneuert. Die Brunnentechnik am Eingang wird saniert, und es soll ein neues Kassenhaus errichtet werden. Auch das Dach bzw. die Terrasse der Unteren Orangerie werden saniert. Danach sind die Wege um das Bowlinggreen fällig. Im Frühjahr 2019 soll alles wieder schön sein.

Start in die diesjährige Saison ist am Montag vor Ostern. Jeweils sonntags und an Feiertagen gibt es 14 Uhr wieder Führungen. Neu sind zwei Orangeriekonzerte der Musikschule und zwei Filmabende am 27. April und 24. August. Die Filme werden Themen aufgreifen, die mit barocken Gärten zusammenhängen. Die Konzerte sollen ein Zusatzangebot mit Regenvariante ohne separaten Eintritt sein. (SZ/sab)

