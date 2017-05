Gäste wollen Erlebbares Was im Winterdorf Schmilka funktionierte, hat dessen Initiator erklärt. Darauf will der Tourismusverband aufbauen.

Winterwanderungen mit Heilpraktiker Norbert Schützner bei Schmilka kamen bei den Gästen gut an. Hier zeigt er ein Spechtloch. © SZ/G. Klehm

Es wurden keine Betten verkauft, sondern ein Erlebnis. Das war das grundlegend andere, was im vergangenen Winter der Unternehmer Sven Erik Hitzer in Schmilka mit seinem Winterdorf versuchte. „Wir haben ein Gesamterlebnis geschaffen, bei dem der Gast die Betriebe als Einzelakteure wahrgenommen hat“, erklärt Hitzer. Über sein konsequentes Projekt der Winterbelebung informierte er am Montagabend auf der „Winter-Konferenz Sächsische Schweiz“, zu der der Tourismusverband Sächsische Schweiz nach Schmilka eingeladen hatte. Von den täglichen Programmpunkten seien die geführten Wanderungen, die Badezuber im Mühlenhof und die Brauereiführungen sehr gut angekommen. Steigerungspotenzial gäbe es aber noch bei den Abendveranstaltungen und der Kommunikation. Weil die Erwartungen insgesamt jedoch erfüllt wurden, werde es wieder ein Winterdorf geben, erklärt Hitzer. Das soll aber schon im Advent beginnen. Erstmals konnte Hitzer mit dem Winterdorf 43 seiner 60 Angestellten auch die Nebensaison hindurch beschäftigen.

Für den Tourismusverband und die 40 Konferenzteilnehmer sind das wichtige Erkenntnisse für die eigene Arbeit. Ziel ist, die vorhandenen Angebote zu vernetzen und zu vermarkten. „Wir haben eine Stelle als Projektmanagerin geschaffen und wollen wieder eine Winterbroschüre erstellen“, erklärt der Geschäftsführer des Tourismusverbands, Tino Richter. Zudem ist eine Plakatkampagne in Leipzig und Berlin geplant. Der Qualitätsansatz sei, mit denen in der Sächsischen Schweiz zu arbeiten, die Erlebbares anbieten. „Das kommt bei den Gästen an“, sagt Richter. Winterwanderungen sollen so zusammengestellt werden, dass sie an Häusern vorbeikommen, die auch geöffnet sind. Da hätten sich in Bad Schandau, Schmilka, Kurort Rathen und in Pirna sowieso Kerne entwickelt, die sich inzwischen gut vermarkten lassen würden. Richter hat sich über die offene Gesprächsatmosphäre zur Konferenz gefreut.

