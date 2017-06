Gäste spenden für den Lugturm Das Heidenauer Ausflugsziel erwacht langsam zu neuem Leben. Dank vieler Hilfe.

Der Lugturm in Heidenau-Gommern zieht wieder Besucher an. Auch, weil der Dresdner Pächter und ein Verein immer mal wieder für kleine Gastronomie sorgen. © Marko Förster

Der Lugturm ist das neue alte Ausflugsziel nicht nur für die Heidenauer. Der Dresdner Pächter hat das Areal wieder hergerichtet und will mit dem Heimatverein Niedersedlitz auch den Turm wieder begehbar machen. Dafür spendeten die Gäste am Himmelfahrtswochenende 110,35 Euro. Das Geld wurde dem Verein übergeben, sagt Pächter Jens Genschmar. Weitere Spenden sind natürlich willkommen. Das nächste Mal freuen sich Genschmar, seine Familie und der Verein auf den 23. und 24. Juni und auf Gäste – am Freitag mit Lagerfeuer zur Sonnenwende. Bisher kamen schon Hunderte Neugierige. (SZ/sab)

