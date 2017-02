Gäste sind in der Sächsischen Schweiz am zufriedensten Das Erzgebirge schneidet bei Onlinebewertungen ebenfalls überdurchschnittlich gut ab. Das hilft bei neuen Buchungen.

Die Sächsische Schweiz legt bei der Zufriedenheit von Besuchern zu. © dpa

Gute Nachrichten vom sächsischen Landestourismusverband: In einer exklusiven Analyse des Online-Systems Trust-You zur Zufriedenheit von Besuchern in ganz Sachsen legt die Sächsische Schweiz am meisten zu. Mit einer Zustimmungsrate von 84,7 Prozent ist die Region im Jahr 2016 bei der Gästezufriedenheit zudem Sachsens Spitzenreiter. Das Gebiet erreichte mit 2,6 Prozentpunkten auch die höchsten Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr.

Leicht zulegen konnte mit 0,7 Prozentpunkten auch das Erzgebirge. Die Region kommt nun auf Zufriedenheitswerte von 83,6 Prozent und liegt damit in Sachsen auf dem fünften Platz. Davor kommen nur noch die Stadt Dresden (83,9), die Oberlausitz (83,7) und das Vogtland (84,1).

„In einer Welt der Informationsflut werden persönliche Empfehlungen und Bewertungen wichtiger als die Information an sich. Die Zufriedenheit der Gäste findet sich im Sekundentakt im Internet wieder. Darauf müssen sich alle Gastgeber einstellen“, kommentiert der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Rößler. Er ist Präsident des sächsischen Landtags und der Präsident des Landestourismusverbandes. „Die Zukunft im Tourismus bedeutet, sich sowohl der Digitalisierung zu stellen als auch mit Qualität, Service und Innovation vor Ort zu überzeugen“, sagte er.

Immer mehr Menschen buchen ihre Urlaubs- und Dienstreisen sowie Kurztrips im Internet. Damit sie sich bei der Vielzahl der Angebote zurechtfinden, helfen ihnen Bewertungen anderer Besucher. Trust-You ist das Werkzeug, das über 250 Portale weltweit durchforstet. Für die Untersuchung wurden von Januar bis Dezember 2016 mehr als eine Viertelmillion Buchungen analysiert. Die Experten von Trust-You bestätigen, dass nach dem Preis die Zufriedenheit anderer Gäste das wichtigste Kriterium für die Buchung einer Reise ist. Demnach berücksichtigen 88 Prozent der User nur Hotels, die in der Bewertung mehr als 75 Punkte erreichen. (SZ/wer)

