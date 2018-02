Gäste sind Feuer und Flamme Immer mehr Besucher zieht es ins Erzgebirge. Der Tourismusverband legt ein Spitzenjahr hin – und will weiter punkten.

Feuer und Eis ist eine Kombination, die Gäste zunehmend begeistert. Ob Fackelwanderungen oder Fackelabfahrten wie hier zur Winterparty am Geisinger Skihang, das kommt gut bei den Besuchern an. © Egbert Kamprath

Altenberg. Es deutete sich an: Die Tourismus-Maschinerie, die zuletzt in der Hochburg Altenberg etwas ins Stottern kam, läuft wieder. Das Erzgebirge wird bei Gästen immer beliebter. Das fühlt sich nicht nur so an, das ist jetzt amtlich. „Das Erzgebirge konnte im vergangenen Jahr erneut zulegen“, informiert Doreen Burgold vom Tourismusverband Erzgebirge mit Sitz in Annaberg-Buchholz.

Nachdem bereits 2016 erstmals wieder nach drei Jahren die Drei-Millionen-Marke bei den Übernachtungen geknackt wurde, wurde diese Zahl 2017 noch einmal getoppt. Von Januar bis Dezember gab es in der Region fast 3,1 Millionen Übernachtungen. Das ist ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Insgesamt reisten über eine Million Gäste ins Erzgebirge. Das ist ebenfalls eine Steigerung von 1,7 Prozent. Dieses Ergebnis reichte zwar noch nicht ganz für einen neuen Rekord. Dieser wurde 2012 erzielt mit damals rund 3,16 Millionen Übernachtungen. Aber der Tourismusverband ist mehr als zufrieden.

Denn das Erzgebirge konnte zugleich die Konkurrenz auf Abstand halten. Nach Angaben des Landestourismusverbandes liegen bei den Übernachtungen nur die beiden Großstädte Dresden und Leipzig vor dem hiesigen Reisegebiet. Das bedeutet, „das Erzgebirge ist unter den Flächenregionen in Sachsen das Urlaubsziel mit den mit Abstand meisten Übernachtungen und Ankünften“, so Burgold weiter.

Die Ursachen für diese positive Entwicklung sind vielfältig. So erwischte die Tourismusbranche schon einmal einen sehr guten Start ins neue Geschäftsjahr. Nachdem sich der Winter drei Jahre lang rar gemacht hatte, konnten Hoteliers, Gastronomen und Betreiber von Freizeiteinrichtungen in der zurückliegenden Saison ihr Glück kaum fassen. Das machte sich sofort in den Bilanzen bemerkbar. „Aufgrund eines ausgezeichneten Winters mit bester Schneesituation sogar bis in die tieferen Lagen ist das Erzgebirge mit überragenden Zuwächsen in das Jahr 2017 gestartet“, so Burgold. Aber auch als der Schnee weggetaut war, ging es mit Ausnahme des Monats Mai bis in den September hinein gut weiter. Es wurden laut Tourismusverband weiterhin deutliche Zuwächse verzeichnet. „Dies ist ein ganz klares Zeichen, dass unserer Strategie, das Erzgebirge als Ganzjahresreiseziel zu positionieren, aufgeht“, erklärt der Vorsitzende Frank Vogel, zugleich CDU-Landrat im Erzgebirgskreis, das Geheimnis des Erfolges. Das zeige sich auch an der Zufriedenheit der Gäste. Beim Monitoringsystem TrustYou konnte das Erzgebirge im vergangenen Jahr 84,2 von 100 Punkten erzielen. Das ist nicht nur ein Zuwachs von 0,6 Punkten gegenüber dem Jahr davor. Das Ergebnis liegt auch über dem sächsischen Wert von 83,3 Punkten.

Positiv ausgewirkt haben sich zum Beispiel die zahlreichen Aktivangebote wie der Kammweg vom Erzgebirge ins Vogtland oder die Mountainbikestrecke „Stoneman Miriquidi“ von und nach Oberwiesenthal. Eine Straßenvariante soll auch bald auf rund 283 Kilometern Oberwiesenthal und Altenberg auf deutscher und tschechischer Seite miteinander verbinden. Die Eröffnung ist für den 16. Juni geplant. Wie im Detail das Osterzgebirge innerhalb des Erzgebirges abgeschnitten hat, diese Zahlen liegen noch nicht vor.

zur Startseite