Gäste mögen Tagestouren Im Erlichthof, am Bärwalder See oder an der Talsperre Quitzdorf: Immer mehr Betten werden für Touristen gemacht.

Sylvia Devantier bezieht die Betten neu. Die Weißkeißelerin betreibt auf dem Erlichthof in Rietschen den Schokoladen. In dem Schrotholzhaus befinden sich über dem Laden zwei Doppelzimmer für Übernachtungsgäste. © André Schulze

Region. Die süßen Zeiten sind vorüber. Die, als Sylvia Devantiers Übernachtungsgäste mit dem Schlüssel nicht nur ins Ferienhaus hineinkamen, sondern damit auch gleich den Heißhunger auf Süßes stillen konnten und sich in ihrem Schokoladen noch was zum Naschen holen konnten. Die meisten Gäste, die das noch kennengelernt haben, kommen trotzdem immer wieder nach Rietschen in den Erlichthof. Hier betreibt die Weißkeißelerin Sylvia Devantier seit 12 Jahren ihren Schokoladen. Dessen besonderes Markenzeichen sind neben all dem Angebot an Trüffeln, Gummibärchen und Schokoladen die Hunderte Kaffeekannen, die sie gesammelt und geschenkt bekommen hat. Und überm Laden laden zwei kleine gemütlich eingeräumte Zimmer zum Übernachten ein.

Fast ausschließlich Stammgäste begrüßt sie. Darunter Städter, die in der ersten Nacht nicht einschlafen können, weil es so ruhig ist, Radelfreunde oder Gäste, die von Rietschen aus das Dreiländereck bereisen, sich den nahen Tagebau ansehen oder auf Wolfsexkursion gehen. In diesem Jahr ist bis zum Juni schon so gut wie nichts mehr frei an den Wochenenden. Sogar für März und April läuft es wunderbar, staunt Sylvia Devantier. Ob es das Gefühl ist, dass das Haus mit Liebe gefüllt sei, wie ein Paar im Gästebuch vermerkt hat, oder ganz pragmatisch die extra langen Betten? Sylvia Devantier jedenfalls ist sehr zufrieden, wie es läuft. „Für meine Möglichkeiten ist das optimal“, sagt sie.

Mit ihren vier Gästebetten gehört Sylvia Devantier nicht zu den Pensionsbetreibern, die für die guten Tourismuszahlen gesorgt haben, die vor wenigen Tagen vom Statistischen Landesamt Sachsen verkündet wurden. Denn erfasst werden von den Statistikern nur Häuser mit mehr als zehn Gästebetten, Sylvia Devantier hat gerade mal vier. Trotzdem: Laut Statistischem Landesamt hat sich die Tourismusbranche im Kreis Görlitz 2016 besser entwickelt als in Sachsen. So verzeichnete der Kreis mit 3,2 Prozent mehr Gästen ein viel höheres Wachstum als der Freistaat, der auf 1,2 Prozent kam. Insgesamt besuchten 418 000 Touristen den Landkreis. 60 Prozent von ihnen übernachteten im Zittauer Gebirge, in Görlitz oder in Bad Muskau.

Doch die Urlaubsanbieter in der Mitte und im Norden des Landkreises müssen sich keinesfalls verstecken. Nicht nur die Stadt Görlitz vermeldet für 2016 neun Prozent mehr Übernachtungen als in dem Jahr davor. Die Kurstadt Bad Muskau schießt im Vergleich dazu - salopp gesagt - den Vogel ab: Hier ist die Zahl der Übernachtungen gleich mal um 21 Prozent gestiegen, hat das städtische Unternehmen Bad Muskau Touristik gerade berichtet.

Immer mehr Betten werden für Touristen auch an zwei wichtigen und beliebten Ausflugsgewässern im Kreisnorden gemacht. Auch das lässt sich mit Zahlen von den Landesstatistikern nachweisen. Im Jahr 2006 waren für die Gemeinde Boxberg insgesamt vier Beherbergungsstätten gemeldet, in denen es 138 Gästebetten gab. Zehn Jahre später, also 2016, werden in elf Häusern für Urlauber und Touristen insgesamt 256 Betten angeboten. Und dass der sich entwickelnde Bärwalder See tatsächlich im Kommen ist, lässt sich auch daran erkennen, dass nicht nur mehr Betten angeboten werden, auch der Auslastungsgrad dieser Gästebetten hat sich von 18,2 Prozent auf 24,6 Prozent erhöht in den vergangenen zehn Jahren. Nicht ganz so gut entwickelt sich der Tourismus in der Gemeinde Quitzdorf am See, die an der Talsperre Quitzdorf liegt. Hier gab es 2006 vier Beherbergungsstätten mit immerhin 484 Betten, bei denen die Auslastung 17 Prozent betrug. 2016 waren es noch immer vier Anbieter mit 229 Betten, bei einer Auslastung von 16,3 Prozent.

zur Startseite