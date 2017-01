Gäste genießen den Winterzauber Die Aktion rund um den Markt in Bad Schandau fand großen Anklang. Bei der Umsetzung halfen auch Vereine.

Kyra Bittner (l.) und Lätitia Neuenhaus ließen sich ihren Glühwein vom Stand am Hollerbusch Naturwarenladen schmecken. © Steffen Unger

Dicht an dicht drängten sich die Besucher am 30. Dezember erst im Haus des Gastes und dann im Festzelt auf dem Marktplatz. „Mit dem Ergebnis konnten wohl alle Beteiligten zufrieden sein“, erklärt André Große von der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH (BSKT), dem Veranstalter des „Winterzaubers“. Im Saal im Haus des Gastes luden am Nachmittag die Landesbühnen Sachsen mit ihrem Figurentheater zu dem Stück „Siehst Du schon die Wichtel flitzen?“ ein. Nur rechtzeitiges Kommen sicherte gute Plätze. Auch wenn noch zusätzliche Stühle herangeschafft wurden, reichten sie nicht für alle. Offenbar wurde trotzdem niemand enttäuscht, wie der donnernde Applaus danach bewies.

Die Laienschauspieler des Vereins Sandsteinspiele führten ihr modern interpretiertes Märchen unter freiem Himmel rund um den Brunnen auf. Auch sie sorgten für eine Belebung eines Festes in der Stadt. So mancher Zuschauer wünschte sich, dass das kein einmaliges Ereignis bleibt.

Ihren Vorschusslorbeeren gerecht wurde auch die Jindrich Staidel Combo, die am Abend für jede Menge Spaß im Festzelt sorgte. Einigen war die Band wohl schon von ihren Auftritten in Olaf Schuberts „Humorzone“ bekannt. „Wer in Bad Schandau dabei war, hat es bestimmt nicht bereut“, sagt André Große. Das hoffe er natürlich auch für die Einzelhändler im Stadtzentrum, die an diesem Tag extra länger geöffnet hatten. Viele Besucher schlenderten mal durch die angrenzenden Gassen. Eine Auswertung, wie die umliegenden Gewerbetreibenden die Veranstaltung bewerten, steht aber noch aus.

Klar ist jedoch, dass es einen Bedarf für etwas Besonderes zwischen den Feiertagen gibt. Das betrifft nicht nur Touristen und Tagesgäste, sondern auch die Einheimischen, die zahlreich erschienen waren.

Nach dem Erfolg versichern zwar alle, dass es in diesem Jahr eine Neuauflage geben soll, doch davor liegt noch eine Menge Arbeit. Bei der Durchführung halfen insbesondere der Verein Event-Crew und die Freiwillige Feuerwehr. Die Event-Crew stemmte auch einen erheblichen finanziellen Anteil. Ob das auch in diesem Jahr wieder möglich ist, ist noch ungeklärt. Ähnliches gilt für die stadteigene BSKT. Auch hier wird versichert, an der Veranstaltung festzuhalten. Ein eigenes Budget ist dafür im Haushalt aber nicht vorgesehen.

