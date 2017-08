Handball Gäste entführen Pokale Bei Testturnieren in Roßwein zeigen sich die Teilnehmer bereits gut in Form.

Die Muldentaler Frauen, hier gegen den HV Geringswalde, belegten in der Endabrechnung den dritten Turnierplatz. © André Braun

Zwei Wochen vor dem Start in die Punktspielesaison wurden in der Roßweiner Stadtsporthalle zum 19. Mal die RSV-Handball-Turniere ausgetragen. Dazu traten neben der HSG Muldental noch Männer-Mannschaften aus Böhlen, Dresden, Lommatzsch und Altglienicke an.

Von der Kreisliga bis zur Verbandsliga standen sich Mannschaften auf dem Spielfeld gegenüber. Aber bei einer Spielzeit von 2x12 Minuten war der Unterschied zwischen den Spielklassen nicht so stark zu spüren. Am Ende kamen drei Mannschaften auf 6:2 Punkte, sodass das Torverhältnis entscheiden musste. Die Mannschaft vom ESV Dresden (Bezirksliga) war mit 30 Plustoren am Ende der Sieger des Turniers. Den zweiten Platz sicherte sich die Mannschaft aus Lommatzsch vor der Vertretung aus Böhlen. Vierter wurden die am weitesten angereisten Gäste von Berlin-Altglinicke vor der Heimsieben der HSG Muldental. „Für alle Mannschaften war diese Veranstaltung ein Test für die Punktspiele“, sagte Abteilungsleiter Jürgen Krondorf .

Im Frauenturnier waren dann fünf Mannschaften am Start. Auch bei diesem starteten Teams von der Kreisklasse bis zur Bezirksliga. Krasseste Außenseiter waren die Frauen aus Geringswalde. Eine Mannschaft, welche die Roßweiner Frauen schon seit Jahren kennen, als diese noch im Spielbezirk Leipzig unterwegs war. Aber trotz des letzten Turnierplatzes zeigten die HV-Spielerinnen durchaus, dass sie immer noch Freude am Handball haben und weiterhin gewillt sind, diesen Sport zu betreiben. Neben den Geringswalderinnen nahmen noch Mannschaften aus Rähnitz, Rückmarsdorf, Dresden und die Heimsieben der HSG Muldental teil. Bis in die letzte Spielminute stand der Sieger des Turniers noch nicht fest. Zwischen den Mannschaften aus Rückmarsdorf, Rähnitz und der HSG Muldental ging es sehr eng zu. Als im letzten Spiel die HSG Muldental kurz vor Schluss gegen die HSG Rückmarsdorf den kürzeren zog, war das Turnier entschieden. Am Ende war die junge Mannschaft der HSG Rückmarsdorf der Sieger des Turniers. Den zweiten Platz belegte die Mannschaft des HV Rähnitz vor der HSG Muldental. Vierter wurde die Mannschaft von SF 01 Dresden.

„Alle Mannschaften waren mit der Durchführung und Organisation des Turniers sehr zufrieden und zeigten sich bereits gut vorbereitet auf die neue Saison“, so Jürgen Krondorf. (DA/kro)

