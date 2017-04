Gärtnerei Gruschwitz blüht was Am Wochenende öffnet der Langburkersdorfer Familienbetrieb im Rahmen „Blühendes Sachsen“ seine Türen.

Am Wochenende ist wieder die Aktion „Blühendes Sachsen“. © Norbert Millauer

Die Gärtnerei Gruschwitz in Langburkersdorf beteiligt sich am Wochenende an der Aktion „Blühendes Sachsen“. Am Sonnabend und Sonntag öffnet der Familienbetrieb seine Türen und feiert das Balkonblumenfest. Das dreht sich um Kräuter. In den Gewächshäusern werden über 30 Kräutersorten zu sehen sein. Außerdem können die Besucher, Kräuterfrischkäse, -bowle und Kräutereis vom Bauernhof Müller in Dresden-Weißig kosten. Am Sonnabend gibt es zwischen 14 Uhr und 16 Uhr Livemusik von den Mährischen Musikanten, am Sonntag spielt zur gleichen Zeit Drugmillers Bigband für die Besucher. Kinder können sich am Sonntag zudem von einer professionellen Fotografin im Gewächshaus ablichten lassen. Die blumigen Fotos können die kleinen Besucher dann gleich zum Muttertag verschenken. (SZ/kat)

Balkonblumenfest in der Gärtnerei Gruschwitz, Sonnabend, 10-17 Uhr, Sonntag 10-16 Uhr.

