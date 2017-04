Gärtnerei eröffnet Sachsen-Aktion Minister und Blumenfee wollen in Possendorf in die Pflanzsaison starten. Die Gärtnerei wird obendrein ausgezeichnet.

Die Aktion „Blühendes Sachsen 2017“ wird am Freitag von der Possendorfer Gärtnerei eröffnet. © Archivfoto: Norbert Millauer

In der Gärtnerei Tilo Hofmann in Possendorf wird an diesem Freitag die Aktion „Blühendes Sachsen 2017“ eröffnet. Um 10 Uhr wird der sächsische Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Thomas Schmidt, gemeinsam mit der deutschen Blumenfee, Corina Krause, und dem ersten stellvertretenden Bannewitzer Bürgermeister, Walter Kaiser, die diesjährige Beet- und Balkonsaison einläuten. Dabei soll es vor Ort auch selbst ans Pflanzen gehen.

Zu diesem Anlass finden außerdem an diesem Wochenende die Tage der offenen Gärtnerei statt. Bereits zum 19. Mal werden landesweit in Baumschulen und Gärtnereien neue Blumen und Pflanzentrends vorgestellt. Dabei können sich sowohl Profi- als auch Hobbygärtner über die Neuigkeiten informieren, über ein ausgefallenes Sortiment oder besondere Dienstleistungen, teilt Tobias Muschalek mit. Er ist der Chef des Landesverbandes Gartenbau Sachsen, die auch die Absatzaktion „Blühendes Sachsen“ organisieren, die in rund einhundert Betrieben in ganz Sachsen stattfindet.

Gärtner im Umland machen mit

Zu dem Anlass in der Possendorfer Gärtnerei Tilo Hofmann soll am Freitag auch das Mariechen, die Pflanze des Jahres 2017, in den Vordergrund gestellt werden. Zusätzlich wird die örtliche Gärtnerei Tilo Hofmann an diesem Tag mit dem Prädikat Premiumgärtnerei ausgezeichnet.

Bei der Aktion Blühendes Sachsen sind neben der Gärtnerei Hofmann in Possendorf beispielsweise auch die Gärtnerei Nietzold in Freital, der Gartenbau Ludwig in Kesselsdorf und die Gärtnerei Thomas Hebert in Klingenberg dabei. Auch sie werden an diesem Sonnabend und Sonntag ihre Türen für Pflanzenfreunde öffnen und beratend zur Seite stehen.

