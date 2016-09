Gärtnerei bekommt Qualitätssiegel Experten haben den Langburkersdorfer Familienbetrieb um Antje May getestet. Dieser gehört nun zu den Besten seiner Branche.

Antje May von der Gärtnerei Gruschwitz darf sich nicht nur mit Pflanzen, sondern ab sofort auch mit einer besonderen Auszeichnung schmücken. © Dirk Zschiedrich

Die Gärtnerei Gruschwitz in Langburkersdorf gehört zu den Besten ihrer Branche. Das hat der Familienbetrieb nun schriftlich bestätigt bekommen. An diesem Sonnabend erhalten Chefin Antje May und ihr Team das Qualitätssiegel „Premium Gärtnerei“ überreicht. Verliehen wird das vom Bundesverband Einzelhandelsgärtner im Zentralverband Gartenbau. Die Langburkersdorfer haben sich im Frühling freiwillig von einer Expertenkommission testen lassen. Die Fachleute bewerteten dabei die Beratung und Fachkompetenz der Mitarbeiter. Außerdem durchleuchteten sie die Qualität der Waren und nahmen den Betrieb als Ganzes unter die Lupe. In allen Punkten konnte die Gärtnerei Gruschwitz überzeugen. Sie darf sich deshalb künftig „Premium Gärtnerei“ nennen.

Das besondere Qualitätssiegel wird am Wochenende im Rahmen des traditionellen Heidefestes übergeben. Die Gäste können am Freitag und Sonnabend passend zum Motto verschiedene Heidesorten kennenlernen, darunter auch neue Züchtungen. Im Mittelpunkt stehen zudem weitere Herbstblüher und Alpenveilchen. Wichtige Expertentipps hat Heidrun Wawrok dabei. Die Pilzberaterin wird am Freitagnachmittag erklären, welche Pilze bedenkenlos gegessen werden können und welche Exemplare giftig sind. Am Sonnabend ist zudem eine Seifenschneiderei vor Ort. Die Besucher können dabei zu sehen, wie Pflanzenölseifen per Hand hergestellt werden. Die Produkte werden zudem verkauft. Geschick und ein richtiger Riecher sind an einem anderen Stand gefragt. In einer Nähwerkstatt können Kräuterkissen und -säckchen genäht und mit getrockneten Kräutern aus der Gruschwitzer Gärtnerei gefüllt werden. Für Kinder wird es eine Kreativstraße geben, an der Herbstdekorationen gebastelt werden können, wie zum Beispiel Kürbisgestecke, Heidekränze und Windlichter. An einer anderen Station können Kinder Stoffbeutel individuell gestalten. Und zwar mit Kartoffeldruck.

Gärtnereichefin Antje May hat für das Heidefest zudem altes Handwerk nach Langburkersdorf geholt. Auf dem Hof wird eine Apfelpresse zu sehen sein, die demonstriert, wie aus knackigen Äpfeln süßer Most gepresst wird.

Heidefest in der Gärtnerei Gruschwitz in Langburkersdorf am Freitag von 14 Uhr bis 18 Uhr, am Sonnabend von 10 Uhr bis 16 Uhr. Eintritt frei.

