Gärtner ziehen in den Bullenstall Förderverein und Botanische Sammlungen im Landschloss Zuschendorf brauchen mehr Platz. Nun soll gebaut werden.

Der ehemalige Bullenstall, im Hintergrund das Landschloss. © Foto: Stadt Pirna

Der Förderverein des Landschlosses Zuschendorf möchte mit einem großen Bauvorhaben beginnen. Um mehr Platz für Ausstellungen sowie bessere Bedingungen für Besucher zu schaffen, soll der direkt ans Hauptgebäude des Schlosses angrenzende einstige Bullenstall des Landguts denkmalgerecht saniert und ausgebaut werden. Kommende Woche soll der Bauausschuss des Pirnaer Stadtrats dazu sein Einvernehmen geben.

Das Stallgebäude mit reichlich 300 Quadratmetern Grundfläche steht derzeit leer. Nach Auskunft der Stadtverwaltung möchte der Verein im Erdgeschoss des Gebäudes künftig die Gartenbauverwaltung der Botanischen Sammlungen und einen repräsentativen Depot- und Ausstellungsraum unterbringen, im Dachgeschoss soll eine spezialisierte Fachbibliothek mit einer weltweit einmaligen Büchersammlung zu den Moorbeetkulturen eingerichtet werden. Der Bereich im Spitzdach bleibt frei.

Mit der Sanierung des Bullenstalls schafft der Verein Platz an anderer Stelle. Wenn die bisher im Vorwerk-Gebäude an der Liebstädter Straße untergebrachten Büro-, Umkleide-, Sanitär-, Pausen- und Gästeräume der Gartenverwaltung in den ehemaligen Bullenstall verlegt werden, können im Vorwerk zusätzliche Sanitärräume für die Besucher der Botanischen Sammlungen sowie Räume für Saisonarbeitskräfte eingerichtet werden.

Das Landschloss Zuschendorf wird von einem Förderverein getragen, der die Anlage seit 1991 Schritt für Schritt saniert. In den Gewächshäusern und im Schlosspark sind die Botanischen Sammlungen der Technischen Universität Dresden untergebracht – eine einzigartige Pflanzensammlung, die unter anderem historische Züchtungen von Rhododendren, Azaleen, Kamelien und Hortensien umfasst. Der Pflanzenschatz wird jedes Jahr in mehreren Ausstellungen präsentiert.

