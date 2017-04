Gärtner trotzen der April-Kälte Blumen, Kräuter und Gemüse wachsen in der Oberlausitz langsamer als sonst. Aber große Schäden sind bislang ausgeblieben.

Bald können sie raus ins Beet oder auf den Balkon: Zwergdahlien, die Sylvia Kiesel in der Gärtnerei Gahmann für den Verkauf platziert. Die kalten Aprilwochen haben Wachstum und Blüte der meisten Pflanzen verzögert. Doch jetzt kann die Gartensaison langsam beginnen. © nikolaischmidt.de

Vermutlich geht es gerade noch einmal gut. Hässlich, kühl und nass war der April zwar. Aber die östliche Oberlausitz ist bislang im Frühling von ernstem Frost verschont geblieben. In Meißen mussten die Winzer in den Weinbergen viele kleine Feuer anzündigen, damit die Reben nicht erfrieren. „Bei uns ist das alles nicht so schlimm“, sagt Gärtnermeister Peter Gahmann. Zwei, drei Grad unter Null, das können die Blumen und Sträucher ertragen, mit denen die Gärtnerei in der Nähe des Marktkauf-Areals den überwiegenden Teil ihres Geschäft bestreitet.

Und doch ist dieser April auch für die Gärtnereien in und um Görlitz schwierig. Das ist nicht so sehr ein wirkliches Natur-Problem, sagt Gahmann. Der wunde Punkt liegt eher bei den Kunden: Haben sie die Geduld, noch zwei Wochen zu warten, bevor sie ihren Balkon oder ihr Beet im Garten bepflanzen? Manchmal ist es so, dass Menschen bei den ersten Sonnenstrahlen Frühlingsgefühle bekommen, sagt der Gärtnermeister. Bei den Gärtnern vor Ort werden sie dann keine Petunien, Primeln oder Stiefmütterchen finden – wohl aber in den Baumärkten, die aus anderen Regionen beliefert werden. „Aber wer jetzt Blumen pflanzt, riskiert, dass sie nach zwei Nächten eingegangen sind“, sagt Gahmann.

Ähnlich sieht Sabine Reuter die Situation, die Inhaberin der „Gärtnerei Wagner“ nahe der Kreuzkirche. Sie hat sich vor allem auf Kräuter spezialisiert. Und die lassen sich mit dem Wachstum länger Zeit als in den vergangenen Jahren. Doch Feiertage wie Ostern und Feste wie Erstkommunion und Jugendweihe stehen fest im Kalender, und damit ist die Erwartung verbunden, dass etwas Leckeres und Frisches auf den Tisch kommt. „Die Leute erwarten, dass jetzt alles verfügbar ist, sobald es warm wird“, sagt die Gärtnermeisterin. Aber das Basilikum, beispielsweise, braucht halt noch etwas Zeit. Und auch sie kennt das Problem, dass Kunden sich ihre Frühlingsblumen im Baumarkt holen. Andererseits hat der kühle und feuchte April für Sabine Reuter einen Vorteil. Ein Standbein ist die Friedhofspflege. Und dafür muss die Gärtnerei nun viel weniger Wasser einsetzen als sonst. Solche Faktoren tragen dazu bei, dass die Görlitzer Gärtner nicht gleich panisch werden, wenn die Heizkosten für die Gewächshäuser jetzt höher sind als sonst. Manches gleicht sich im Verlauf des Jahres aus, sagt Peter Gahmann.

Diese Sorgen, immerhin, hat Florian Schneider nicht. Er ist der Landwirt im Sohländer „Heckenhof“, der auf das Modell „solidarische Landwirtschaft“ setzt. Eine Gemeinschaft von 42 Familien zahlt einen festgelegten Beitrag, gewissermaßen ein Abo – sie bekommen dafür, was die Beete und Felder des Bio-Hofes hergeben. Wenn es etwas weniger ist, dann ist das halt so. Normalerweise gibt es um diese Zeit schon frischen Salat oder Kohlrabi, aber auch schon erste Tomaten. Das hinkt alles hinterher. „Wir halten unsere Mitglieder immer mit E-Mails auf dem Laufenden, wie sich alles entwickelt“, sagt Florian Schneider und ist dankbar für das Verständnis seiner Abnehmer. Trotzdem ist das Frühjahr eine kritische Zeit, die größte Aufmerksamkeit erfordert. In den letzten Nächten hat er über ein kleines Glashaus, in dem Jungpflanzen wachsen, Fleecedecken ausgebreitet und am Tag einen kleinen Gasofen hineingestellt. „Es ist grenzwertig“, sagt er, bleibt aber optimistisch. Nur bei den Obstbäumen hat es Verluste gegeben. „Bei unseren Nektarinen sind viele Blüten abgefallen oder abgestorben.“

Das Stadtgut Görlitz lebt überwiegend vom Obst, zumeist Äpfeln. Daher mussten die Obstbauern vor allem in der vergangenen Woche sehr aufpassen. Sie haben zu einem ähnlichen Mittel gegriffen wie die Meißner Winzer. In drei Nächten haben sie Wachseimer in den Plantagen aufgestellt und angezündet, um die Blüten vor Frost zu schützen. Zum Glück waren die Knospen noch nicht geöffnet, sagt Claudia Ehrig von der Stadtgut Görlitz GmbH. Denn dann richtet der Frost Schaden an. Einige Kirsch-Sorten hingegen sind schon weiter und entsprechend gefährdet.

In einem sind sich die Gärtner übrigens einig. Wirklich sicher können sie erst ab Mitte Mai sein. Bis in die zweite Maiwoche hinein kann es immer mal Nachtfrost geben.

