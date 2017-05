Gärtner im Findlingspark Ein kaum großes Angebot an Pflanzen und Stauden erwartete die Besucher beim traditionellen Frühjahrspflanzenmarkt im Findlingspark Nochten.

Frühjahrspflanzenmarkt im Findlingspark Nochten © Bernhard Donke

Schauen, begutachten und kaufen: Dieses Bild bot sich am 1. Mai beim traditionellen Frühjahrspflanzenmarkt im Findlingspark Nochten. Ein kaum übersehbares Angebot an Blumen-, Kräuter-, Gemüse-, Steingartenpflanzen und Stauden von regionalen und überregionalen Gärtnereien erwartete die Besucher.

Honig und Gartengeräte sowie einige künstlerisch gestaltete Figuren und Gegenstände, die man sich in seinen Vorgarten stellen kann, wurden ebenfalls angeboten. Wer aber keine Kauflust verspürte, der konnte sich an den schön blühenden Stauden und Blumen im Findlingspark erfreuen. Am Nachmittag sang der Kolpingchor Wittichenau und gab damit auch einen Vorgeschmack auf das traditionelle Chorsingen im Findlingspark im September.

zur Startseite