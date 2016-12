Gärten für die Zukunft sichern Der Flächennutzungsplan soll nächstes Jahr überarbeitet werden. Darin sehen die Kleingärtner eine Chance.

Die Kleingärtner mussten jetzt eine Erfahrung machen, auf die sie gern verzichtet hätten. In der Heidenauer Sparte „Goldene Ähre“ wurde erstmals in der Region ein Grundstück mit fünf Gärten und den Stellflächen für die Kleingärtner verkauft. Auch wenn Kleingärten besonders geschützt sind, war in diesem Fall alles rechtens. Der Käufer hat die Kündigungsmöglichkeiten genutzt. Vorher fragte er bei der Stadt Heidenau an, ob er auf der betreffenden Fläche bauen könne. Da die im Entwurf des Flächennutzungsplanes als Bauland vorgesehen ist, gab es nichts, was dem Bauwunsch widersprach. Zudem handelt es sich im konkreten Fall um eine Baulücke.

Sicherer für die Kleingärtner ist es, wenn das Land als Grün- und Dauerkleingartenland ausgewiesen ist. Das ist zwar kein absoluter Schutz, weil immer im Einzelfall entschieden wird, aber die Chancen für den Erhalt der Gärten sind größer, sagt Susanne Russig, Geschäftsführerin des Territorialverbandes der Kleingärtner.

Der Verband will sich nun dafür einsetzen, dass die Flächen der Heidenauer Kleingärten im Flächennutzungsplan als Grün- und Dauerkleingartenland ausgewiesen werden. „Uns ist klar, dass wir das nicht zu hundert Prozent erreichen können“, sagt Susanne Russig. Denn es gibt auch noch andere Interessen innerhalb einer städtischen Planung. „Aber wir sind zuversichtlich, dass sich die Verwaltung kleingartenfreundlich zeigt.“

Ein entsprechendes Signal habe es bei dem Gespräch mit dem Heidenauer Bürgermeister vor Kurzem gegeben. Die Stadt will nächstes Jahr den Entwurf des Flächennutzungsplanes überarbeiten und beschließen. Der Interessenverband der Kleingärtner wird dazu die mit Kleingartenanlagen belegten Flurstücke genau zuarbeiten.

Im Falle der Heidenauer Gärten werde der Verband darauf achten, dass der neue Eigentümer den Kleingärtnern die gesetzlich festgelegte Entschädigung zahlt. Für die Kleingartensparte ist der Verlust der Gärten sowie der Stellplätze dennoch groß und sie fühlt sich allein gelassen. (SZ/sab)

zur Startseite