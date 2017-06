Gänseliesel mit mächtiger Energie Die SZ hat am Wochenende das vierte Märchenfest veranstaltet. Der Aufwand für Kostüme und Kulissen war gigantisch.

Traditionelle Mitstreiter beim Fest: Andrea Wiener (links) zauberte wieder neue Requisiten und Kostüme. Der Meißner Carnevalsverein mit Uwe Reichel wandelte als Märchenfiguren in der Hoflößnitz. © Arvid Müller Traditionelle Mitstreiter beim Fest: Andrea Wiener (links) zauberte wieder neue Requisiten und Kostüme. Der Meißner Carnevalsverein mit Uwe Reichel wandelte als Märchenfiguren in der Hoflößnitz.

Laschis Puppentheater war mit Marionetten erstmals dabei.

Wenn das kleine Gänselieschen und der mächtige König in der Hoflößnitz einen gemeinsamen Rahmen finden, kann das nur eines bedeuten: Radebeuler Märchenfest. Gänseliesel steht dabei in ihrem eigenen Kunstwerk. In dem obendrein eine barocke Perücke zum Posieren oder Aufsetzen baumelt. „Im Zeitalter der Fotografie habe ich mal etwas gebaut, in dem sich auch Erwachsene ablichten können“, verrät Andrea Wiener alias Gänseliesel. Denn wie toll ihre beiden märchenhaften Fotokulissen für Kinder ankommen, sieht sie bereits seit dem ersten Märchenfest.

Auch für die inzwischen vierte Ausgabe hat die Fachfrau für Kostüme und originelle Requisiten wieder umfassend gezaubert. Das allermeiste, was wie verwunschen in Bäumen schwebt und Gemäuer ziert, trägt die Handschrift ihrer Kreativstube „Die Massnahme“. Neu ist beispielsweise die gewitzte Behütung der Steinkugeln auf den flankierenden Säulen des Eingangsportals am Treppenaufgang der Hoflößnitz. Einen riesigen Dreispitz und eine extragroße Samtkrone mit Hermelin hat Andrea Wiener dafür angefertigt.

Um den Kreationen Halt zu geben, verwendet sie Hilfsmittel wie große Pflanzschalen oder Gartenkörbe. Diese bringt sie zunächst mit Schaumgummi in Form, um das Gebilde dann mit Stoffen zu überziehen und zu benähen. Allein in der XXL-Samtkrone stecken etwa zehn Stunden Arbeit. Bis der große Goldrahmen für die Erwachsenenselfies am anderen Eingang fertig war, vergingen rund acht Stunden. Wobei auch hier ein Blumentopf die Grundlage bildet, den wiederum Locken aus Klopapierrollen zieren. Für das Märchenfest werkelt sie über das ganze Jahr verteilt.

Um die hundert Mitwirkende machen das Radebeuler Märchenfest am Wochenende zu dem, was es ist. Zu diesen wichtigen Unterstützern gehören traditionell auch 25 bis 30 Mitstreiter des Meißner Carnevalvereins Missnia. In Kostümen von Andrea Wiener und aus dem eigenen Fundus sind sie als lebendige Märchenfiguren in der Hoflößnitz unterwegs. Elferratsmitglied Uwe Reichel kommt in Gestalt eines Bilderbuchkönigs daher, Präsident Andreas Krause in der eines Hexenmeisters.

Auch immer mehr Kinder tragen Kostüm, wie Cheforganisatorin und SZ-Verlagsleiterin im Elbland Petra Gürtler erfreut feststellt. Wer sich diese Mühe macht, wird mit einem Märchenfilm belohnt. Viele steuern aber auch gezielt den Stand des Kinderschminkens an. Bei einem kleinen Radebeuler soll es der gemalte Helm eines tapferen Ritters werden. „Wir sind schon im dritten Jahr da“, erzählt seine Mutti. „Die Kinder sehen immer die Plakate hängen, und dann möchten sie hin. Vor allem wegen der Theatervorführungen.“

Besonders stolz sind die Festorganisatoren, dass erstmals Laschi mit seinem Marionettentheater aus Potsdam angereist ist. Zwischen den Vorführungen können die Kinder seine Puppen aus nächster Nähe kennenlernen. Wolfgang Lasch ist begeistert: „Es ist alles ganz liebevoll und engagiert gemacht hier“, sagt der Puppenspieler. Und Ehefrau Selma schwärmt: „Es liegt ein absoluter Zauber in der Luft. Die Deko sieht überhaupt nicht aufgezwungen aus.“

Dieses Kompliment geht auch an den Geschäftsführer der Stiftung Hoflößnitz. Jörg Hahn hat extra für das vierte Radebeuler Märchenfest ein Hexenhaus der Baba Jaga bauen lassen. Originalgetreu auf Hühnerfüßen und mit russischer Bemalung schmückt es die Wiese. Außerdem wurde der Märchenrätselgarten um drei neue lebensgroße Holzfiguren erweitert. Wieder mit falschen Details bemalt, die es für die Kinder zu erkennen gilt. „Mit sechs Figuren haben wir angefangen, inzwischen sind es 18“, resümiert er. Welche im nächsten Jahr hinzukommen werden, hat er schon im Kopf. Auch Andrea Wiener geht bereits mit neuen Ideen schwanger. Vor dem Märchenfest ist nach dem Märchenfest.

