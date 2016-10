Gänsehautfeeling im Volkshaus Jonny Hill berührt mit Liedern und gibt Einblicke in sein Leben. Das kommt total an.

Jonny Hill berührte im Volkshaus mit seinen Liedern die Fans. Der 76-Jährige sang seine Hits und plauderte aus seinem Leben. © André Braun

Erinnerungen präsentiert Jonny Hill in seinem Programm „Berührung“ am Sonntagnachmittag im Volkshaus. Dazu zaubert der Techniker passende Lichteffekte auf der LED-Wand. Während seines Programms trägt er viele Lieder in dem ihm eigenen Sound vor. Immer wieder kommentiert er, wie diese Lieder entstanden sind. Da überbrückt er eine Wartezeit in einem Bahnhof, kommt mit einer Frau ins Gespräch und schon ist die Idee im Kopf für ein neues Lied.

Im Programm hat Jonny Hill viele neue Lieder, die zum Nachdenken anregen, aber auch Lieder die Hoffnung machen. Dazu gehört seine eigene Liebesgeschichte. Er verrät, wie er als 23-Jähriger seine Frau kennenlernt, ein Baby ist bald unterwegs. „Heiraten mit 23 Jahren – ach nein. Man vereinbart eine Ehe von drei Monaten, damit das Kind einen Namen hat, und will sich dann scheiden lassen“, sagt er. Danach wollten sie es doch noch eine Weile zusammen versuchen – und daraus sind 52 Ehejahre geworden, berichtet Jonny Hill. Er sei stolz, so lange mit seiner Frau verheiratet zu sein, wofür er ein Lied schrieb. Nicht fehlen im Programm durften „Country Roads“ und ganz am Ende das Lied „Teddybär 1-4“.

Weit angereist ist Bärbel Rudolph aus der Nähe von Kamenz. „Ich mag die leisen Töne, und seit ich denken kann, bin ich Fan von Jonny Hill“, sagt sie. Dieser Meinung sind auch Christa Wolter aus Chemnitz und die Döbelnerin Brigitte Bryks.

