Gänsehaut über New Mexiko Die Ballon Crew Sachsen war beim weltgrößten Treffen mit dem „Skyheart“ am Start.

Der „Skyheart“ der Ballon Crew Sachsen wurde zwei Wochen vorab per Luftfracht nach Albuquerque in New Mexico transportiert. Und kommt so wieder in den nächsten zwei Wochen zurück. Beim Start hoben neben ihm etwa 700 weitere Ballone ab. © Ballon Crew Sachsen

Das war ein Erlebnis in Albuquerque in New Mexico! Die drei Piloten der Ballon Crew Sachsen sind tief beeindruckt zurück. Vom 1. bis 9. Oktober fand in den USA das weltgrößte Ballontreffen statt. „Wir waren schon bei vielen Ballontreffen, in der Schweiz, Frankreich, Österreich und Deutschland. Albuquerque ist und bleibt jedoch das Mekka der Ballonfahrer – topp organisiert, gigantisch und beeindruckend sowie mit hohen Ansprüchen an die Piloten aufgrund beschränkter Landegebiete“, heißt es. Vor allem angrenzende Indianerreservate, in denen nicht gelandet werden darf, das große Stadtgebiet und zahlreiche Hochspannungsleitungen forderten zudem höchste Konzentration. Das Wetter in New Mexico ließ während des Aufenthalts bei der Balloon Fiesta insgesamt vier tolle Ballonfahrten und zwei Ballonglühen am Abend zu. Und zwei Tage waren speziell den „Special Shapes“ gewidmet. Über 100 Ballone in Sonderbauformen, darunter auch der Gersdorfer Sky Heart, wurden da zur Show aufgebaut. Die täglich achtzig- bis hunderttausend Besucher, welche bis an die Ballone herankamen, erlebten so das Spektakel hautnah mit. In Deutschland wäre so etwas undenkbar. (if)

