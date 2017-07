Gänsehaut-Feeling mit Dirk Michaelis Die Feuerwehr bereitet dem Berliner Kultsänger die Bühne. Eine Weltmeisterin hat dabei ihre Hände mit im Spiel.

Mit dem Namen Dirk Michaelis ist untrennbar die Ballade „Als ich fortging“ verbunden. Der Song, den er komponierte und einzigartig interpretiert, wurde Kult. © Ben Wolf

Altenberg. Dort, wo sonst musikalisch alle Brünnlein fließen, das Glockenspiel aus Meissner Porzellan zurzeit Sommerlieder intoniert, werden am Sonnabend, dem 29. Juli, ganz andere Töne erklingen. Die Freiwillige Feuerwehr Bärenfels verwandelt den Kurpark in eine Open-Air-Bühne. Nachdem die Kameraden bereits im Winter Leben in den ansonsten eher beschaulichen Ort brachten und einen Schneefräsen-Wettbewerb veranstalteten, haben sie jetzt den Berliner Sänger Dirk Michaelis zu sich eingeladen.

Sie wollen dabei natürlich nicht unter sich sein. „300 Besucher kriegen wir locker unter“, sagt André Bock von der Feuerwehr, die einfach mal etwas anderes im Osterzgebirge auf die Beine stellen will. Dirk Michaelis, der schon in Glashütte gastierte, kommt nicht zufällig nach Bärenfels, verrät André Bock. Da hatte wieder mal Skeleton-Weltmeisterin Diana Sartor ihre Hände im Spiel. Die Bärenfelserin verzauberte nicht nur in ihrer aktiven Zeit die Sportwelt mit ihren Schussfahrten bäuchlings auf dem Schlitten durch den Eiskanal. Sie setzt ihren Namen und ihre Kontakte auch immer wieder für einen guten Zweck ein – mal stellte sie sich in der ZDF-Küchenschlacht bei Starkoch Alfons Schuhbeck hinter den Herd, mal beim Fernsehsender VOX in der Doku-Serie „Mein himmlisches Hotel“, um auf ihre Pension, die sie in Bärenfels betreibt, und die Tourismusregion Osterzgebirge aufmerksam zu machen. Dann wieder trat sie bei den „Topfgeldjägern“ mit der Hamburger Sängerin Géraldine Olivier an, wieder beim ZDF, um Geld zu sammeln für die Tour der Hoffnung. Dort engagieren sich beide seit Jahren, Géraldine Olivier als musikalische Botschafterin und Diana Sartor mit anderen Prominenten im Fahrradsattel, um Geld für krebskranke Kinder zu sammeln. Die Benefiz-Veranstaltung hatte Diana Sartor 2014 auch nach Sachsen geholt, wo sie in Altenberg startete. Und von der Tour her kennt sie auch Dirk Michaelis.

Als er eines Tages in Bärenfels war, soll er gesagt haben: Was habt ihr hier für eine schöne Bühne!, erzählt André Bock. Michaelis wollte diese Bühne rocken, und das ließen sich die Bärenfelser Feuerwehrleute nicht zweimal sagen. „So eine Chance hat man nicht jeden Tag.“ Michaelis ist der einstige Frontmann der DDR-Rockband Karussell. Legendär ist seine Ballade „Als ich fortging“, für die er die Musik schrieb. Der Text stammt übrigens aus der Feder von Gisela Steineckert. Seit 1980 ist er mit eigenen Songs unterwegs. Er nennt sie Rockchansongs, tritt mal mit großer Band auf, mal im Trio oder auch solo. Mit der Neuinterpretation weltberühmter internationaler Hits, die er auf Deutsch singt, eroberte er weitere Fans. Das Live-Konzert am 29. Juli beginnt 20 Uhr. Doch schon davor und auch danach ist Showtime mit Oldie- und Schlagerparty. Bereits ab 17 Uhr erwartet die Waldbühne ihre Besucher. Im Vorprogramm wird unter anderem die Stern-Discothek aus Klingenberg das Publikum in Stimmung bringen. Die Freiwillige Feuerwehr kümmert sich während der Open-Air-Veranstaltung im Fackelschein um das leibliche Wohl der Gäste. Angeboten werden Speisen vom Grill und aus der Pfanne, verrät André Bock. An der Bar gibt’s Bier, Wein und Prosecco.

Karten sind ab 17,50 Euro im Eiscafé Sartor in Bärenfels, im SZ-Treffpunkt Dippoldiswalde und im Tourist-Info-Büro am Altenberger Bahnhof.

zur Startseite