Gänseblümchen im Winter Da, wo sonst in dieser Jahreszeit in Weißwasser eigentlich eine Rodelbahn ist, wachsen schon die ersten zarten Pflänzchen.

Der kleine Gustav aus Weißwasser bestaunt die Gänseblümchen © Joachim Rehle

Weißwasser. Da staunt der kleine Gustav aus Weißwasser nicht schlecht: Mitten im Winter blühen die Gänseblümchen. Da, wo er sonst in dieser Jahreszeit eigentlich eine Rodelbahn vorfindet, wachsen schon die ersten zarten Pflänzchen. Und die Meteorologen sagen keine Winterlandschaft für die Lausitz voraus: Bis zu plus 12 Grad Celsius sind in den vergangenen Tagen gemessen worden. Nach der kurzen Kälte vom Wochenanfang soll es wieder wärmer werden.

