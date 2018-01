Gänse und Enten bekommen eigene Schau In der Weißeritzregion findet dieses Jahr zum ersten Mal eine Wassergeflügelkreisschau statt.

Klingenberg. Die Geflügelzüchter im ehemaligen Weißeritzkreis richten dieses Jahr zum ersten Mal eine Wassergeflügelkreisschau aus. Bisher waren die Enten und Gänse Teil der Kreisrassegeflügelausstellung, die in der Regel jährlich in der Ausstellungshalle der Colmnitzer Geflügelzüchter stattfindet. Allerdings wird es dort nun langsam etwas eng, sagt Matthias Friebel, Vorsitzender des Rassegeflügelzüchter-Kreisverbands im früheren Weißeritzkreis. „Und wir wollen niemandem aus Platzgründen absagen.“

Bisher werden Gänse auf der Schau schon seit mehreren Jahren in kleinen Gehegen, statt in Einzelkäfigen gezeigt, was bei den Besuchern auch gut ankommt, wie Matthias Friebel erklärt. Durch die zusätzliche Schau speziell für Wassergeflügel und den dadurch gewonnenen Raum soll der Aufbau lockerer gestaltet werden können. Einen Termin für die neue Schau gibt es auch schon, am 10. und 11. November in Colmnitz. (SZ/aeh)

