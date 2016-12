Gabriel trifft Bombardier-Spitze am 9. Januar

Görlitz. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) wird sich nach Medienberichten am 9. Januar mit Managern des Bombardier-Konzerns treffen. Das bestätigte auch das Unternehmen jetzt. Landesminister und Arbeitnehmervertreter sollen ebenso daran teilnehmen. „Es ist ein wichtiges Anliegen, uns eng mit der Politik und den Sozialpartnern zur Zukunft der Werke abzustimmen“, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters einen Bombardier-Sprecher. Nach SZ-Informationen soll Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich den Präsidenten von Bombardier, Larent Troger, für den heutigen Donnerstag zu einem Gespräch nach Dresden eingeladen haben. Ob es stattfindet, war allerdings gestern noch offen. Die politischen Gespräche sind Teil der Bemühungen, die Bombardier-Standorte in Sachsen und In Hennigsdorf zu erhalten. Hier fürchtet man einen weiteren Stellenabbau. Zusammen sind in Bautzen und Görlitz derzeit noch 3 000 Mitarbeiter beschäftigt. Schon in den vergangenen Monaten hat Bombardier in der Oberlausitz zahlreiche Stellen gestrichen, in Görlitz sind vor allem Ingenieure vom Aderlass betroffen gewesen. (SZ/sb)

zur Startseite