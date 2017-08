Gabriel kommt zum Küchentisch-Talk

Vor drei Jahren gratulierte der damalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel seinem Parteifreund Martin Dulig zur Junior-Partnerschaft in der sächsischen Landesregierung. © dpa

Dresden. Am 8. September steht der legendäre Küchentisch von Martin Dulig an der Elbe im Ballhaus Watzke. Zu Gast an dem Freitag wird Bundesaußenminister Siegmar Gabriel sein, der dort am frühen Nachmittag mit den Dresdnern ins Gespräch kommen möchte. Mit von der Partie seien auch der Dresdner SPD-Vorsitzende Richard Kaniewski sowie Christian Avenarius, dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Dresdner Stadtrat.

Das Quartett wolle mit den Menschen über alle politischen Themen sprechen, die diese bewegen, teilte die SPD Sachsen mit. Ob steigende Mieten, die schlechte Zuganbindung nach Berlin, die politische Stimmung im Land oder der Krieg in Syrien und seine Folgen: „Die SPD ist interessiert an den Problemen der Dresdnerinnen und Dresdner. Deswegen lade ich sie an meinen Küchentisch ein. Dresden hat Gesprächsbedarf, doch die öffentliche Streitkultur hat in den vergangenen drei Jahren schwer gelitten. Zu oft wird Andersdenkenden nicht mit Argumenten begegnet, sondern mit Pöbeleien und Beleidigungen. Der Küchentisch ist mein Angebot an die Menschen, die den Gesprächsfaden wieder aufnehmen wollen. Klare Regeln des Anstands helfen uns, dass wir uns auch über strittige Themen austauschen können, selbst wenn die Meinungen mal weit auseinandergehen. Wenn wir lernen Widersprüche auszuhalten, haben wir einen wichtigen Schritt für eine bessere Streitkultur in der Stadt genommen“, sagt Martin Dulig. (szo/stb)

zur Startseite