Gabriel gehört neuer Regierung nicht mehr an

Es ist schon spannend, wie die SPD mit ihren "Kadern" umgeht. Man kann zu "Siggi" stehen, wie man will. Auch, was er zu leisten imstande war- in einem Land das von oben bis unten und von rechts bis links zerrissen ist. Auch sind bestimmende Ausbrüche sicher nur im Kontext von "Erscheinungen" zu verstehen. Und, die Häme, die hier schon begonnen hat, wird sich vehement aufschaukeln. Soweit, so gut oder doch nicht?! Auch Gabriel hat die SPD in ihrer derzeitigen Politkstruktur nicht zu neuen Höhen führen können. Das war und ist bei dem Ansatz als Heia- Pupeia des Kapitalismus auch nicht machbar. Nur, wenn ich mir die Nasen der zukünftigen Regierenden so ansehe, äh zugelassenen Handlanger von Mutti, wird mir auch nicht besser. "Unser aller" Olaf- ein blasser, kühltransformierter Fisch, der schon vor Dienstantritt zu stinken begonnen hat. Und, die nästelnde Oberrote, die sich nicht mal im Tone beherrschen kann, sind wahrhaft keine Aushängeschilder! Maas und Geffoy-mal sehen,was sie dürfen?!