Gablenzer warten weiter auf frische Brötchen Aus der ehemaligen Filiale der Bäckerei Herzog soll wieder ein Backshop werden. Die Eröffnung verzögert sich aber.

Anderthalb Jahre steht die Bäckereifiliale in Gablenz mittlerweile leer. Im Ort hofft man seitdem, dass sich ein neuer Bäcker dafür findet. © Alexander Buchmann

Gablenz. Die Ankündigung kam überraschend. In der jüngsten Sitzung des Gablenzer Gemeinderats ist von Bürgermeister Dietmar Noack mitgeteilt worden, dass sich der Investor bei ihm gemeldet habe und den Backshop in der leerstehenden Bäckerfiliale am 1. Dezember eröffnen wolle. Die dazugehörige Interessenbekundung gibt es bereits seit einiger Zeit, aber bisher ist sie nicht konkret gewesen. Das Ziel innerhalb von zwei Wochen zu eröffnen, ist vom Bürgermeister im Rat noch als ambitioniert bezeichnet worden. „Es wäre natürlich schön, wenn es passiert“, sagte er. Doch es passiert nicht.

Wie Dietmar Noack am Montag auf SZ-Nachfrage erklärt, wird die Filiale an diesem Donnerstag nicht eröffnen. Der Investor habe ihm mitgeteilt, dass er noch Hausaufgaben zu machen habe, sagt Dietmar Noack. Wie lange es noch dauert, bis diese erledigt sind, ist aber ebenso unklar wie die genauen Gründe für die Verzögerungen. „Wenn er sagt, er braucht noch Zeit, dann braucht er noch Zeit“, so der Bürgermeister. Die Hoffnung, dass die Bäckerfiliale im Ort wiederbelebt wird, gibt er aber nicht auf, auch wenn der Mietvertrag für die Immobilie, die der Gemeinde gehört, noch immer nicht unterschrieben ist. Das sollte eigentlich schon vor anderthalb Wochen passieren, doch der Investor ist zu dem vereinbarten Termin nicht gekommen.

Damit setzen sich die Verzögerungen fort, die seit Mai dieses Jahres andauern. Damals hatte der Bürgermeister im Gemeinderat mitgeteilt, dass es zwei Besichtigungen gegeben habe. Ein Interessent, der schon am 1. Juni in dem Geschäft an der Dorfstraße einen Tante-Emma-Laden mit Backshop eröffnen wollte, habe sich seitdem aber nicht mehr gemeldet. Ein solcher Laden ist auch jetzt wieder geplant. Der Interessent sei kein Bäcker, sondern eine Privatperson, sagt Dietmar Noack. Weitere Details nennt er nicht.

Die ehemalige Filiale der Bäckerei Herzog steht seit Mai vorigen Jahres leer. Nach dem überraschenden Tod von Bäckermeister Stephan Herzog hatte das Backhaus Kätsch die Filiale übernommen, aber nach nur drei Monaten wieder geschlossen. Seitdem gibt es in Gablenz keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Alle Versuche der Gemeindeverwaltung, einen neuen Bäcker für das Geschäft zu finden, sind bisher erfolglos geblieben.

zur Startseite