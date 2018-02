Gablenzer wählen Bürgermeister

Ein Wähler bei der Stimmabgabe. (Symbolbild) © dpa

Gablenz. Am Sonntag wird in Gablenz ein neuer Bürgermeister gewählt. 1 379 Bürger aus Kromlau und Gablenz sind aufgerufen, einen Gemeinde-Chef für die kommenden sieben Jahre zu bestimmen. Dabei allerdings dürfte die Entscheidung nicht schwerfallen, denn als einziger Kandidat tritt der amtierende Bürgermeister Dietmar Noack (CDU) an. Er wurde von den Christdemokraten dafür nominiert. Der Handwerksmeister aus Gablenz ist bereits seit sieben Jahren ehrenamtlich Gemeindeoberhaupt.

Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet, berichtet Dirk Eidtner, Hauptamtsleiter der Stadt Bad Muskau, mit der Gablenz eine Verwaltungsgemeinschaft unterhält. „Das Wahllokal in Kromlau befindet sich in der Freiwilligen Feuerwehr“, so Eidtner, „und in Gablenz wird im Vereinshaus gewählt.“ Für möglicherweise erkrankte Wahlberechtigte bestehe ferner die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen im Rathaus von Bad Muskau am Sonntag zwischen 8 und 15 Uhr abzuholen, hieß es weiter. (ckx)

