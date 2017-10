Gablenzer mit Traumnote 1,0 Franz Jordan ist einer der ersten Notfallsanitäter in Sachsen. Und obendrein einer der Besten in diesem neuen Beruf.

Die Arbeit im Rettungsdienst ist ihr Traumberuf, darin sind sich Azubine Dorothea Marth im ersten Lehrjahr, Praxisanleiter Daniel Jakubik und Notfallsanitäter Franz Jordan (v.li.) einig. © Joachim Rehle

Gablenz. Für Franz Jordan hat sich ein Traum erfüllt. Der Gablenzer ist jetzt ein Notfallsanitäter. Dieser Abschluss gilt als höchste nichtärztliche medizinische Qualifikation in Deutschland. Er wurde mit dem Notfallsanitätergesetz vom Mai 2013 eingeführt. Im Herbst 2014 begann beim DRK-Bildungswerk in Sachsen die Ausbildung dazu im Freistaat. Nach drei Jahren erhielten nun die ersten 20 jungen Frauen und Männer ihre Zeugnisse. Darunter auch Franz Jordan und Philipp Geisler vom DRK-Rettungsdienst im Landkreis Görlitz.

Franz Jordan ist damit einer der ersten Notfallsanitäter in Sachsen und mit der Traumnote 1,0 einer der erfolgreichsten noch dazu. Zum Rettungsdienst wollte der Sohn einer Krankenschwester schon immer. Er fühle sich da familiär vorbelastet, sagt er. Zudem sei es ein Beruf, in dem Medizin und Notfallversorgung eng miteinander verbunden sind, bringe man die moderne Medizin sozusagen auf die Straße. Schon vor dem Abitur 2014 am Landau-Gymnasium in Weißwasser war Franz Jordan ehrenamtlich als Rettungssanitäter tätig. Ihm gefiel der soziale Faktor. „Bei Akuterkrankungen geht es einem Millionär genauso schlecht wie einem Hartz IV-Empfänger“, erklärt er. Zudem sei es spannend, dass Notfallsanitäter im Gegensatz zur Arbeit im Krankenhaus nicht im geordneten Raum tätig sind. „Wir kommen jedes Mal in eine andere Situation“, erklärt der 22-Jährige. Das könne bedeuten, bei einem Verkehrsunfall in das verunglückte Autowrack hineinkriechen zu müssen, um Verletzte zu versorgen, oder auch, im Dunkeln oder Kalten improvisieren zu müssen.

Den theoretischen Teil der Ausbildung absolvierte Franz Jordan in Dresden, den praktischen in Weißwasser. Er fuhr mit Praxisanleiter Daniel Jakubik von der Rettungswache Weißwasser zu Einsätzen, arbeitete außerdem im Kreiskrankenhaus und in der psychiatrischen Tagesklinik. Für das Verständnis der Abläufe sei es wichtig, die Schnittstellen zwischen Rettungsdienst und Krankenhaus zu kennen, sagt er.

Der Beruf des Notfallsanitäters ersetzt den bis dato üblichen Rettungsassistenten. Im Gegensatz zu diesem dürfen Notfallsanitäter sogenannte erweiterte Maßnahmen durchzuführen. Zum Beispiel mehr als 20 Notfallmedikamente spritzen oder Patienten noch vor Eintreffen des Notarztes ein Schmerzmittel geben. Zuvor war das nicht erlaubt. „Wir haben jetzt mehr Kompetenzen und mehr rechtliche Sicherheit“, erklärt Daniel Jakubik. Für Patienten in kritischem Zustand werde aber nach wie vor der Notarzt gebraucht. Jedoch weise das Notarztsystem im ländlichen Raum größere Lücken auf. Mit dem neuen Beruf sei das wenigstens teilweise auszugleichen, so der Ausbilder von Franz Jordan. Er ist stolz auf das sehr gute Abschneiden seines Schützlings, der seine Traumnote am liebsten für sich behalten hätte. Dass die zwei Azubis von der Rettungswache Weißwasser zu den Besten in Sachsen gehören, führt Daniel Jakubik auf die strukturierte Ausbildung zurück. Vor allem darauf, dass jeder Azubi seinen Praxisanleiter hat, was keineswegs bei allen Rettungsdiensten der Fall sei. Großen Anteil an diesem Erfolg hat deshalb auch Ausbilder Thomas Grieger. Seit 16 Jahren sei er selber dabei, erzählt Daniel Jakubik. Er kam über Umwege, um genau zu sein, über Handwerk und Bundeswehr zum Rettungsdienst und nennt das die „typische jugendliche Selbstfindung“. Bereut hat der 42-Jährige aus Schleife den Wechsel nie. Höchstens, dass er nicht eher den Weg eingeschlagen habe, wie er sagt.

Noch braucht man sich beim DRK-Rettungsdienst in Weißwasser keine Sorgen um Berufsnachwuchs zu machen. Für die zwei Ausbildungsstellen in diesem Herbst gingen 20 Bewerbungen ein. „Der neue Beruf der Notfallsanitäter ist attraktiv, krisensicher und mit einer hohen Qualifikation verbunden“, so Daniel Jakubik. Das und die Bezahlung machen junge Leute neugierig. „Viele Bewerber haben jedoch falsche Vorstellungen vom Beruf und der komplexen Ausbildung“, erklärt der Praxisanleiter. Das schlage sich in einer hohen Durchfallquote nieder. Die harte Realität der Arbeit sei eben nicht jedermanns Sache. Zum Glück passieren schwere Verkehrsunfälle, wie der zwischen Weißkeißel und Weißwasser mit mehreren Schwerverletzten im April vorigen Jahres, nicht andauernd. Aber sie kommen halt vor. Und auch Franz Jordan hat schon Situationen erlebt, die nichts für schwache Nerven waren. „Jeder hat seine eigene Strategie, damit fertig zu werden“, sagt er. Wichtig sei, auf Arbeit darüber zu sprechen sowie Beruf und Freizeit strikt zu trennen, empfiehlt sein Ausbilder. Doch es bleibe nicht aus, dass man die Gedanken an den einen oder anderen Notfall trotzdem mit nach Hause nimmt. Wenn Kinder verunglückt sind, sei das zum Beispiel der Fall und deshalb eine große Herausforderung.

In der DRK-Rettungswache in Weißwasser sind 47 Mitarbeiter beschäftigt, lernen derzeit vier Azubis. In 24-Stunden-Schichten sichern sie die Dienste in Weißwasser und der Außenstelle Klitten sowie 12-Stunden-Dienste in Bad Muskau ab. Pro Schicht und Fahrzeug fallen sechs bis acht Einsätze an. Dazu kommt jede Menge Papierkram, sprich die Dokumentation der Einsätze, sowie die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft, was die Desinfektion des Fahrzeugs und das Auffüllen aller Materialien einschließt. Vor Ende einer Schicht bzw. mit Fahrzeugübernahme durch die neue Schicht werden alle technischen Geräte gecheckt. Ausgestattet sind die Rettungswagen unter anderem mit einem Defibrillator und einem externen Herzschrittmacher.

Franz Jordan möchte Medizin studieren – und die Wartezeit auf einen Studienplatz mit der Arbeit in der DRK-Rettungswache in Weißwasser überbrücken. Notfallmedizin, das wäre was, sagt er. Aber festlegen wolle er sich da lieber noch nicht. Der Notfallsanitäter ist auch in der Freizeit dem DRK treu. In Einsätzen bei der Wasserwacht in Warnemünde. In einem anderen Team zu arbeiten und obendrein noch am Strand, das habe ihm Spaß gemacht. Ein weiteres Hobby sei die Naturfotografie. Zeit dafür habe er ja – bei geregeltem Schichtrhythmus jeweils vier freie Tage am Stück.

