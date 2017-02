Gablenzer Backshop soll im März eröffnen Nach mehreren Verschiebungen gibt es nun einen neuen Termin für die Wiederbelebung der ehemaligen Bäcker-Filiale.

Geschlossene Bäckerfiliale in Gablenz © Alexander Buchmann

Noch steht das Ladengeschäft an der Gablenzer Dorfstraße leer. Doch das soll sich ab März ändern. In der jüngsten Sitzung des Gablenzer Gemeinderats ist von Bürgermeister Dietmar Noack eine Mail des Interessenten verlesen worden, der sich bereits seit geraumer Zeit um die Räumlichkeiten bemüht. Demnach sei nun der 1. März als Eröffnungstermin anvisiert, sagt Dietmar Noack. In dem Ladengeschäft soll es unter anderem täglich frische Backwaren und einen Mittagstisch geben. „Schaun mer mal“, kommentiert der Bürgermeister den neuen Termin. Denn es ist nicht der erste. So sind bereits der 1. Juni und der 1. Dezember vorigen Jahres als Eröffnungstermine angekündigt worden. Es würde ihn freuen, wenn es dieses Mal klappen würde, sagt Dietmar Noack.

Die ehemalige Filiale der Bäckerei Herzog steht seit Mai 2015 leer. Nach dem überraschenden Tod des Bäckermeisters hatte das Backhaus Kätsch die Filiale übernommen, aber nach nur drei Monaten wieder geschlossen. (bb)

