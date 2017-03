Gablenzer Azubi ist bester seiner Zunft Christof Mickan ist für seine Arbeit ausgezeichnet worden. Das freut die Firma Heizungsbau Noack, denn Fachkräfte sind rar.

Christof Mickan hat als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik seinen Traumjob gefunden. © Joachim Rehle

Mehr als 70 Auszubildende aus verschiedenen Handwerksberufen haben am Sonnabend in Görlitz ihre Gesellenbriefe erhalten. Darunter auch Christof Mickan. Der 30-jährige Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ist dabei als einer der besten Azubis der Region ausgezeichnet worden.

Dabei war der Beruf nicht seine erste Wahl. Glücklich ist er mit seiner Entscheidung trotzdem. Und der Firma Heizungsbau Noack geht es sicher ähnlich. Denn geeignete Bewerber für eine Ausbildungsstelle im Handwerk zu finden, wird für Unternehmen zunehmend zum Problem.

Bei Christof Mickan, der nach der Schule zunächst eine Ausbildung zum Koch gemacht und anschließend acht Jahre bei der Bundeswehr gearbeitet hat, ist die Entscheidung für den neuen Beruf ganz bewusst gefallen. Er habe im Handwerk arbeiten wollen und die Vielseitigkeit als Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik habe ihn gereizt, erklärt er seine Entscheidung. Mittlerweile könne er sich nicht mehr vorstellen, in einem anderen Beruf zu arbeiten, sagt Christof Mickan.

Genau wie ein zweiter Azubi der Firma, der am Sonnabend ebenfalls seinen Gesellenbrief erhalten hat, ist der 30-Jährige nach Abschluss der Ausbildung übernommen worden. Denn Facharbeiter seien mittlerweile schwierig zu finden, erklärt Chef Dietmar Noack. Gleiches gilt für geeignete Azubis.

Wann er einen neuen Auszubildenden einstellen kann, weiß Dietmar Noack deshalb auch noch nicht. Wenn sich jemand bewirbt, dann werde man wieder ausbilden, sagt er. Allerdings habe das Interesse an dem Beruf über die Jahre deutlich nachgelassen. „Früher haben wir reichlich Bewerbungen bekommen, dann eine ganze Zeit keine mehr“, sagt er. Viel Werbung oder eine große Ausschreibung wird es aber wohl auch in Zukunft nicht geben. Wenn jemand an dem Beruf interessiert sei, wird er sich auch bewerben. „Ich bin guter Hoffnung“, sagt der Chef von insgesamt elf Mitarbeitern.

Das gute Ausbildungsergebnis könnte dabei ein Argument sein, um interessierte Jugendliche zu überzeugen. Dieses sei aber auch eine Bestätigung für die geleistete Arbeit von allen, die an der Ausbildung beteiligt sind, sagt Dietmar Noack. Also sowohl der Berufsschule in Bautzen, des Berufsschulzentrums in Großenhain und auch der Ausbilder in der Firma selbst.

zur Startseite