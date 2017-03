Gablenz will Krauschwitzer Weg entschärfen Anwohner haben sich bei der Gemeinde beschwert. Die sucht jetzt nach einer Lösung. Am Ende entscheidet aber der Kreis.

Wenn sich auf dem Krauschwitzer Weg zwei Autos begegnen, wird es eng. Die Gemeinde will die Straße deshalb teilweise verbreitern. Foto: Joachim Rehle

Am Krauschwitzer Weg in Gablenz gibt es gleich mehrere Verkehrsprobleme. Denn einerseits ist die Straße so eng, dass bei Gegenverkehr auf den mit Rasengittern versehenen Randstreifen ausgewichen werden muss, andererseits gilt bis zum Ortseingangsschild Tempo 100. Beides stört die Anwohner, die sich mehrfach an die Gemeinde gewandt haben. Bei einem Vor-Ort-Termin vor anderthalb Wochen haben Bürgermeister Dietmar Noack und Mitglieder des Umweltausschusses der Gemeinde nun Vorschläge erarbeitet, wie die Probleme gelöst werden könnten – vorausgesetzt, der Landkreis stimmt den Veränderungen zu.

Nachdem die Bürger bereits mehrfach an die Gemeinde herangetreten seien, habe man sich selbst eine Meinung gebildet, erklärt Dietmar Noack in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Der Termin sei eine Voraussetzung, damit der Bürgermeister an die untere Straßenverkehrsbehörde des Landkreises herantreten kann, sagt Gemeinderat Frank Hoffmann. Diese soll, ebenso wie die das Weißwasseraner Polizeirevier und das Ordnungsamt in Bad Muskau, zu einer Verkehrsschau eingeladen werden. Letzteres ist zuständig, weil Gablenz und Bad Muskau seit den 90er Jahren eine Verwaltungsgemeinschaft bilden und die Pücklerstadt bestimmte Aufgaben für die Gemeinde übernimmt.

Die Gablenzer haben auch bereits genaue Vorstellungen, wie die Probleme im Krauschwitzer Weg baulich behoben werden könnten. So soll beispielsweise das Rasengitter neben der Straße entfernt und diese verbreitert werden. Das würde den Lärm mindern, den Autos beim Überfahren der Gitter verursachen. Außerdem will die Gemeinde versuchen, den Gehweg für Radfahrer freigeben zu lassen. Damit müssten diese nicht mehr auf der Straße fahren.

Die Gemeinde will zudem dafür sorgen, dass Autofahrer künftig langsamer fahren. Aktuell sind im Bereich des Hundesportplatzes nämlich 100 Kilometer pro Stunde erlaubt. Und das bei einer nur vier Meter breiten Straße, sagt Dietmar Noack. Als Lösung will Gablenz das Ortseingangsschild für den aus Krauschwitz kommenden Verkehr weiter in Richtung Krauschwitz versetzen. Dann dürften die Autofahrer automatisch maximal 50 Kilometer pro Stunde fahren. Als neuer Standort schwebt der Gemeinde nach Aussage des Bürgermeisters dabei der Bereich vor, in dem die Bahnschiene der Waldeisenbahn die Straße kreuzt. Das sei ein Vorschlag des Ausschusses gewesen, erklärt Dietmar Noack. Alternativ wäre auch ein Tempolimit denkbar.

Die Gemeinde müsse nun schauen, ob sie ihre Vorschläge beim Landkreis durchbekomme, so Dietmar Noack. Mehr Möglichkeiten, als sich mit der Verkehrsbehörde und dem Ordnungsamt zu einigen, habe man allerdings nicht.

An einer anderen Stelle in Gablenz haben die Anwohner selbst ein Problem geschaffen. An der Straße Sagoinza ist das Schild mit dem Straßennamen eingewachsen, während gleichzeitig ein Schild mit der Aufschrift „Hummelsteg“ deutlich zu lesen ist. Diesen Namen haben die Anwohner der Straße gegeben. Wie Gemeinderat Jürgen Noack in der Ratssitzung mitteilt, habe deshalb der Notarzt vor Kurzem eine Adresse nicht gefunden. Das eigentliche Namensschild soll deshalb nun freigeschnitten und über einen anderen Standort des zweiten Schildes nachgedacht werden.

