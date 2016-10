Gablenz soll Pacht zurückzahlen Die Gemeinde Gablenz hat ein Grundstück verpachtet, das ihr gar nicht gehört – und soll jetzt zahlen. Der Bürgermeister hofft auf eine andere Lösung.

Die Bungalows gehören Gablenz, das Grundstück aber dem Bund. Und der fordert nun die Pachteinnahmen seit der Wende von der Gemeinde. © Joachim Rehle

Bis zur Wende waren die Bungalows am Krauschwitzer Weg in Gablenz und das dazugehörige Grundstück Volkseigentum. Seit der Wiedervereinigung vor 26 Jahren hat sich die Gemeinde um die Fläche gekümmert und diese verpachtet, in dem Glauben, sie gehöre nun ihr. Doch das ist ein Irrtum gewesen, wie sich nun herausgestellt hat. Denn das Grundstück, auf dem die Bungalows stehen, gehört stattdessen dem Bund. Und der fordert nun Geld von der Gemeinde, wie der Gablenzer Bürgermeister Dietmar Noack in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitgeteilt hat.

„Die Ginsterfläche mit den Bungalows am Krauschwitzer Weg ist nicht uns zugeordnet worden, sondern der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben“, erklärt Dietmar Noack. Diese verwaltet seit 2005 die bundeseigenen Immobilien, Grundstücke und sonstigen Liegenschaften. Und nun fordert die Behörde von Gablenz das Geld zurück, das die Gemeinde über die Verpachtung des Areals eingenommen hat. Konkret geht es dabei nach Angaben des Bürgermeisters um 15300 Euro. So einfach akzeptieren will man die Forderung aus Bonn, wo die Bundesanstalt ihren Sitz hat, aber nicht. Schließlich müsse nach Ansicht von Dietmar Noack bei der Rückzahlung gegengerechnet werden, was die Gemeinde in der Zeit alles auf dem Grundstück gemacht habe. So habe man beispielsweise für die Verkehrssicherheit gesorgt, Bäume gefällt und den Winterdienst gemacht, zählt Dietmar Noack auf. Das alles hat natürlich auch Kosten verursacht.

Dieser Argumentation folgt zum Teil auch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Diese erkenne die Leistungen der Gemeinde grundsätzlich an, fordere aber entsprechende Nachweise, erklärt Dietmar Noack. Und die sind das Problem. Denn wie soll die Gemeinde Leistungen nachweisen, die der Gemeindearbeiter vor Jahren dort gemacht hat. Abgesehen davon, das die Arbeiten teilweise Jahrzehnte zurückliegen, schreibe der Gemeindearbeiter auch nicht genau auf, wann er welche Aufgaben wo gemacht hat, sagt Dietmar Noack.

Deshalb will die Gemeinde die Rückforderungen erst einmal nicht bezahlen, bis geklärt ist, wie die Leistungen der Gemeinde verrechnet werden. „Vielleicht werden wir noch eine einvernehmliche Lösung schaffen“, hofft der Bürgermeister. Eventuell werde die Gemeinde auch versuchen, das Areal zurückzukaufen, erklärt Dietmar Noack auf Nachfrage der SZ.

Insgesamt stehen auf dem Grundstück neun Bungalows. Drei davon seien der Gemeinde vor einigen Jahren als Eigentum überlassen worden, die anderen sind in Privatbesitz, erklärt Gemeinderat Johannes Rackel. Wie es mit denen weitergeht, ist derzeit unklar. Die drei gemeindeeigenen Bungalows stehen leer und bis die Eigentumsverhältnisse des Grundstücks geklärt sind, wird sich daran auch nichts ändern. Inwieweit sich die Eigentümer der anderen Bungalows bezüglich ihrer Pachtzahlungen mit der Bundesanstalt einigen müssen, steht auch noch nicht fest. „Es ist alles in der Schwebe“, sagt Johannes Rackel.

Dass das Grundstück, auf dem die Bungalows gebaut worden sind, nicht der Gemeinde gehört, ist erst durch die Umstellung der kommunalen Haushaltsführung auf Doppik festgestellt worden, sagt Gemeinderat Uwe Horbaschk.

zur Startseite