Gablenz schafft Tatsachen Während einer Sondersitzung beschließt der Rat die Umrüstung der Beleuchtung auf LED. Stetiges Licht soll dann Diebe abschrecken.

Die Straßenbeleuchtung in Gablenz soll demnächst mit LED ausgestattet sein. © dpa

Gablenz. Der Gablenzer Gemeinderat hat am Donnerstagabend bei einer Sondersitzung die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Gablenz und Kromlau auf LED im Eilverfahren beschlossen. Insgesamt seien vier Anbieter angeschrieben worden, von denen drei ein Angebot abgegeben haben. „Das wirtschaftlichste Angebot kam von der Firma Krüger aus Kromlau“, erklärt Verwaltungsmitarbeiterin Inge Zech. Das Unternehmen soll umgehend damit beginnen, die Straßenlaternen umzurüsten. Hintergrund dieser Maßnahme ist einerseits eine Kostenersparnis beim Strom für die Kommune. Andererseits will die Gemeinde aufgrund der aufgetretenen Autodiebstähle und Einbrüche das Licht ständig anlassen. Damit, so begründet Bürgermeister Dietmar Noack (CDU), leiste die Gemeinde ihren Anteil dafür, dass sich die Bürger ein Stück sicherer fühlen könnten.

2017 waren nach Polizeiangaben insgesamt fünf Autos gestohlen worden, in sieben weiteren Fällen scheiterten die Täter beim Versuch. „Das hat für alle Konsequenzen“, sagt Dietmar Noack, „schließlich wird man bei der Versicherung hochgestuft. Und viele Bürger können nachts nicht mehr schlafen.“

