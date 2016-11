Gablenz gewinnt Streit mit dem Bund Die Pacht-Nachforderung für ein Grundstück ist vom Tisch. Die Gemeinde will es nun kaufen.

Blick auf Gablenz. © André Schulze

15300 Euro. Diesen Betrag sollte Gablenz an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zahlen, welche die bundeseigenen Immobilien, Grundstücke und sonstigen Liegenschaften verwaltet. Denn ein Grundstück mit Bungalows am Krauschwitzer Weg, für das die Gemeinde seit der Wende Pacht erhoben hat, ist dem Bund als Eigentum zugeordnet worden. Doch die Forderung ist nun vom Tisch.

Wie Bürgermeister Dietmar Noack in der jüngsten Ratssitzung mitteilt, haben er und Gemeinderat Johannes Rackel den Verantwortlichen bei einem Termin in Dresden vorgerechnet, dass die Aufwendungen der Gemeinde die zurückgeforderten Pachteinnahmen übersteigen. Diese Ausgaben sind erst nicht anerkannt worden. Nun sei der Gemeinde allerdings mitgeteilt worden, dass man von der Forderung abrückt. „Die wollen kein Geld mehr“, so der Bürgermeister. Die Gemeinde strebt jetzt einen Kauf des Areals an. Ob dieser zustande kommt, hänge jedoch davon ab, was für ein Angebot der Bund mache. Auch die Gemeinde habe dafür noch Hausaufgaben zu erledigen, ergänzt Johannes Rackel.

Bis zum Ende der DDR war das Gelände Volkseigentum, danach hat sich die Gemeinde darum gekümmert. Insgesamt stehen auf dem Grundstück neun Bungalows. Drei davon gehören der Gemeinde und stehen leer, die anderen sind in Privatbesitz.

zur Startseite