Gabalier-Double singt am Skihang Die Sieger beim Weltcup-Finale im Rennrodeln in Altenberg werden diesmal etwas anders geehrt. Und alle dürfen mitfeiern – kostenlos.

Bei der letzten Après-Ski-Party heizte am Skihang DJ Small, alias Stefan Wagner die Gäste an. Bei der nächsten Party ist ein Schlagerdouble vor Ort. © Archivfoto/ Egbert Kamprath

Zum Rennrodel-Weltcup-Wochenende im Osterzgebirge wird den Besuchern nicht nur an der Bahn im Kohlgrund Spitzensport geboten. Die Organisatoren haben rings um die Wettbewerbe noch mehr vorbereitet, damit die Fans so viel wie möglich von den Kufenflitzern erleben und ihren Idolen auch ein bisschen näherkommen können. „An allen Wettkampftagen erwartet die Besucher und Fans wie gewohnt ein sportlich-kulturelles Rahmenprogramm“, sagt Matthias Benesch, Geschäftsführer der Wintersport Altenberg GmbH (WiA) und zugleich OK-Chef des Weltcup-Finals. „Unser Track-TV bringt auf der circa 20 Quadratmeter großen Videowand und den 15 Flachbildschirmen entlang der Bahn die Details ins Bild, welche die über 20 Fernsehkameras einfangen.“

Am Mikrofon stehen in bewährter Weise zwei bekannte TV-Kommentatoren. Ron Ringguth und Marc Huster werden die Zuschauer über das Geschehen in und am Eiskanal auf dem Laufenden halten und darüber hinaus mit Hintergrundinformationen zu den Wettbewerben und Athleten unterhalten.

Am Sonnabend soll es nach den Rennen wie schon beim Weltcup im Bob und Skeleton Anfang Januar im Osterzgebirge eine Weltcup-Party geben. Die Stadt Altenberg und der Bahnbetreiber WiA wollen den Spitzensport und die Region stärker miteinander verbinden. Und das geht beim Feiern am besten. Diesmal ist die Kernstadt selbst Gastgeber für die Siegerpräsentation. Die Weltcup-Besten der Entscheidungen vom Sonnabend werden sich abseits der Bahn und ohne Schlitten den Besuchern in lockerer Atmosphäre präsentieren. Ab 19 Uhr können die Fans auf die Erst- bis Drittplatzierten der Weltcup-Finale bei den Doppelsitzern und im Einzelwettbewerb der Herren am Skihang in Altenberg treffen. Dort werden die Sportler zunächst noch einmal für ihre Leistungen geehrt.

Die Besucher können sich ab 18 Uhr beim Warm-up darauf einstimmen. Nach dem sportlichen Teil wird es musikalisch. Leon Brandl wird ab 19.30 Uhr als Andreas Gabalier auf der Bühne stehen und mit den Hits des österreichischen Kultstars für Partystimmung sorgen. Der Eintritt ist frei, informieren die Veranstalter. Besucher können sich am Skihang ruhig niederlassen – es gibt auch was zu essen und zu trinken.

