G-Junioren holen sieben Turniersiege

Die Hallensaison war für die G-Juniorenfußballer des ESV Lok Döbeln sehr erfolgreich. „Wir haben an zehn Turnieren teilgenommen und sieben davon gewonnen“, sagte Trainer Hermann Mehner. Auch wenn bei jedem Turnier andere Spieler zum Einsatz kamen, fanden diese sich schnell zusammen. „Eine starke Saison spielten die Kinder des jüngeren Geburtenjahrgangs 2012. Allerdings fehlt es in diesem Jahrgang noch an vier bis fünf fußballbegeisterten Kindern, damit wir auch in der kommenden Saison wieder am Spielbetrieb teilnehmen können“, so Mehner.

Kontakt: Hermann Mehner Telefon 0160 94688337.

zur Startseite