FVG ruft Apassionata-Karten zurück Die Pferdeshow findet nicht statt. Alle Veranstaltungen im Oktober fallen ersatzlos aus.

In Riesa hatten die Künstler dem Programm der Pferdeshow Apassionata stets den letzten Feinschliff gegeben, bevor in der Arena die große Premiere und der Tourauftakt zur neuen Saison gefeiert wurde. © SZ/Archiv

Die Eintrittskarten für die Pferdeshow Apassionata in der Sachsenarena können ab sofort zurückgegeben werden. Dies gilt für Ticketbesitzer, die Karten über das CTS-Eventim-System gekauft haben. Kunden von Ticketmaster und Myticket werden von den betreffenden Anbietern gesondert über die weitere Verfahrensweise informiert. Der Eintrittspreis wird erstattet. Die geplanten Aufführungen am 28. und 29. Oktober 2017 fallen ersatzlos aus. Als Grund nennt der Arena-Betreiber FVG rechtliche Differenzen. Seit 2009 gastierte die europaweit erfolgreiche Pferdegala jedes Jahr in der Sachsenarena.

In Riesa hatten die Künstler dem Programm stets den letzten Feinschliff gegeben, bevor in der Arena die große Premiere und der Tourauftakt zur neuen Saison gefeiert wurde. Auch 2017 hatte der Vorverkauf für die drei Pferdeshows unter dem Titel „Lichter der Welt“ bereits begonnen. „Da seit einiger Zeit rechtliche Differenzen um den Namen und die Verwendung des Markennamens bestehen, hat sich die FVG Riesa dazu entschieden, die bereits gekauften Tickets ab sofort zur Rückgabe freizuschalten“, so Arenasprecher Tobias Czäczine. Die FVG bedauere die damit verbundenen Umstände für die Showgäste, bittet aber als Betreiber um Verständnis für diesen Schritt. (SZ)

zur Startseite