Futter für Berlin Sachsens Agrarminister Schmidt nimmt zur Grünen Woche auch etwas aus Thüringen mit.

Kartoffeln, Bier und Obst aus Sachsen: Agrarminister Thomas Schmidt stellt Kisten für die Grüne Woche vor, die nächste Woche in Berlin beginnt. Dabei helfen Sachsens Blütenkönigin Janett Schnabel (rechts) und Ernteprinzessin Dominique Hörkner. © Thomas Kretschel

Oh, Filinchen. Das Knusperbrot aus Apolda liegt auf dem Tisch. Mitten zwischen die sächsischen Produkte für die Grüne Woche haben sich die zwei Packungen aus Thüringen geschmuggelt, dazu auch noch Spreewaffeln aus Berliner Produktion. Dabei will Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) doch für das „Genussland Sachsen“ werben und den Verbrauchern die „zunehmend gewünschten regionalen Produkte“ anbieten.

Die Grenzen für regionale Produkte sind fließend, das stellt sich bei diesem Pressetermin auf Burg Mildenstein in Leisnig westlich von Döbeln heraus. Da liest der Minister die neuen „Chia-Sesam-Produkte“ vor, erkundigt sich vorher noch nach der korrekten Aussprache und meint dann launig: „Wir müssen es alle mal ausprobieren, vielleicht bringe ich’s dann.“

Chia-Samen aus Lateinamerika gelten als ballaststoffreich und werden in Trend-Backwaren angeboten. Dass sie auch in einer Filinchen-Sorte vorkommen und sich aus Thüringen unter die Sachsen-Produkte mischen, erklärt eine Expertin aus dem Ministerium so: Filinchen gehört zusammen mit Neukircher Zwiebach aus Sachsen zu einer Unternehmensgruppe in Sachsen-Anhalt, die auch Spreewaffeln in Berlin herstellt. Wenn es um Werbung geht, treten sie natürlich gerne gemeinsam auf.

Doch in Berlin werden die Bundesländer sich wieder scharf gegeneinander abgrenzen. In der Sachsen-Halle 21 b wird schließlich nicht nur für Bier aus Eibau, Löbau, Dresden und Chemnitz geworben, sondern auch für Urlaub in Sachsen. Da werden wieder Großfotos von Schloss Moritzburg oder der Göltzschtalbrücke die Wände schmücken, und an den Ständen liegt das Ferienmagazin Oberlausitz. Nicht nur Sachsens Minister Schmidt lässt sich vor der Berlin-Reise mit einer Ernteprinzessin fotografieren. Von seinem Kollegen Helmut Brunner (CSU) wurden vorige Woche schon Fotos verbreitet, wie er mit einer Kutsche im Schnee „Bayerwald-Schmankerl für Berlin“ auf den Weg brachte.

Die Konkurrenz um die erwarteten 400 000 Messebesucher auf der Grünen Woche ist groß. Brandenburg meldet rund 75 Aussteller. Sachsen bringt 34 zusammen, darunter 22 Einzel-Unternehmen aus der Lebensmittelbranche. Daneben stellen sich Verbände wie der Vogtländische Knollenring, zum vierten Mal. Oder der Sächsische Landfrauenverband erstmals.

Manche Hersteller wollen vor allem auf der Messe viel direkt verkaufen, anderen geht es dort um die Werbung für ihren Namen und um Stammkunden. Minister Schmidt verzieht keine Miene, als er Messe-Neuheiten vorliest wie „Lausitzer Mumme mit Limetten-Chardonnaygeschmack“. Das ist ein Biermischgetränk aus Löbau. Die Teigwaren Riesa haben ein neues Logo, das auf die regionale Herkunft ihres Nudelrohstoffs Hartweizen hinweist. Regional, „das ist den Bürgern zunehmend wichtig“, weiß Minister Schmidt aus Umfragen. Es stehe derzeit vor bio. Für Produkte aus der Region bezahle mancher auch mehr.

Der Umsatz der sächsischen Ernährungswirtschaft ist voriges Jahr allerdings leicht gesunken, auf 5,2 Milliarden Euro. Doch Schmidt hätte einen stärkeren Rückgang erwartet als diese 0,5 Prozent nach ersten Schätzungen. Schließlich hat die „schwere Preiskrise bei Milch“ den Umsatz gedrückt. Milch macht etwa ein Drittel des Umsatzes der sächsischen Ernährungswirtschaft aus, und die gehört zu den fünf stärksten Branchen in Sachsen. Seit Herbst ist der Milchpreis allerdings gestiegen. Noch gebe es „keine Entwarnung“ für die Bauern, ihre Einbußen seien nicht ausgeglichen. Nun sei die Zeit für Verhandlungen mit den Molkereien über bessere Lieferbedingungen. Denn die nächste Krise komme bestimmt, sagt Schmidt.

Leicht zurückgegangen ist auch der Umsatz in Sachsens Fleischereien. Dagegen gab es neun Prozent Zuwachs in der Obst- und Gemüseverarbeitung und auch ein Plus bei Backwaren und Fertiggerichten. Die lassen sich auch leicht zur Grünen Woche nach Berlin transportieren.

www.gruenewoche.de

Die Grüne Woche in der Messe Berlin ist vom 20. bis zum 29. Januar geöffnet, 10 bis 18 Uhr, am 27. 1. bis 20 Uhr. Die Sachsen-Stände stehen wieder in Halle 21 b.

zur Startseite