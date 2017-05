Fußwegbau rückt weiter voran Der Geh- und Radweg entlang der B 173 soll nun im August fertig werden.

© Symbolbild: dpa

In Herzogswalde haben die Arbeiten am dritten Bauabschnitt des neuen Geh- und Radweges begonnen. Die Arbeiter sind jetzt auf Höhe des Abzweiges Dorfstraße vorgerückt. Wie bisher schon muss die Bundesstraße dafür halbseitig gesperrt werden, eine Ampel regelt den Verkehr. Da diese nun dreiseitig funktioniert, gibt es längere Wartezeiten. „Wir haben uns entschieden, jetzt an der Stelle zu bauen, weil die Bundesstraße in Richtung Freiberg voraussichtlich bis Ende Juni/Anfang Juli ohnehin gesperrt und dadurch das Verkehrsaufkommen deutlich geringer ist“, sagt Wilsdruffs Bauamtsleiter André Börner.

Er rechnet mit acht bis zehn Wochen Bauzeit im dritten Bauabschnitt. Sodann erfolgt der Lückenschluss zum bereits fertiggestellten Gehweg und die komplette Asphaltierung der rund einen Kilometer langen Strecke. Nachdem sich die Bauarbeiten wegen des langen Winters und zusätzlich notwendig gewordener Felssicherungsarbeiten länger als geplant hinziehen, rechnet der Bauamtsleiter nun damit, dass der Geh- und Radweg Anfang August freigegeben werden kann. (hey)

