Fußwegbau beginnt noch dieses Jahr In Grumbach sind die Fördergelder da, die Ausschreibung läuft.

© Karl-Ludwig Oberthür

Im Wilsdruffer Ortsteil Grumbach soll entlang der Tharandter Straße der Fußweg erneuert und ausgebaut werden. Es handelt sich um den Abschnitt vom Brunnenweg bis zur Grundschule. Der Fördermittelbescheid über 175 000 Euro liege seit Ende Mai vor, teilte Bürgermeister Ralf Rother (CDU) mit. Die Gesamtbaukosten betragen 240 000 Euro. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. Parallel zum Fußwegbau will der Trinkwasserversorger Braunsdorfer Höhe in dem Bereich eine neue Leitung verlegen. Es handelt sich um den Hauptversorgungsstrang in Richtung Wilsdruff. An der Leitung hatte es Ende 2015 mehrere Havarien gegeben. (hey)

zur Startseite