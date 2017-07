Fußweg vorm Café Schreiber gesperrt In der Pirnaer Innenstadt wird gebaut. Ab Montag ist der Gehweg auf der Breiten Straße voll gesperrt.

Vom 3. bis zum 14. Juli bauen die Stadtwerke Pirna auf der Breiten Straße für das Café Schreiber und das Grundstück Königsteiner Str. 26 neue Abwasser-Anschlüsse und verlegen die letzten 20 Meter Abwasserkanal im Gehweg sowie eine Trinkwasserleitung. Wie die Stadtwerke mitteilen, ist für die Arbeiten eine Vollsperrung des Gehwegs erforderlich.

Für Fußgänger bedeutet das einen umständlichen Umweg. Sie müssen die gegenüberliegenden Straßenseiten der B 172 und der Breiten Straße nutzen, um den Baubereich zu umgehen. Ein geschützter Notweg vor den Häuserfronten könne nicht eingerichtet werden, weil dafür zu wenig Platz sei und man die vier Fahrspuren der Bundesstraße freihalten wolle, begründen die Stadtwerke. Andernfalls würde man die Staugefahr auf der B 172 erhöhen.

Für die Arbeiten an der Trinkwasser-Leitung bekommen die beiden Fahrspuren auf der B 172 in Fahrtrichtung Dresden aber einen kleinen Schwenk um die Baustelle herum. Dabei wird die Fahrspurbreite auf drei Meter reduziert. Die Bundesstraße bleibt in Richtung Dresden durchgängig mit zwei Fahrspuren offen.

In der Woche vom 10. bis zum 14. Juli wird es an ein bis zwei Tagen jeweils in den Abend- und Nachtstunden (ab 19.00 Uhr) auf der B 172 in Richtung Dresden eine einspurige Verkehrsführung im Bereich der Einmündung der Breiten Straße geben. Grund hierfür ist das Verfüllen eines Schachtbauwerkes und Altkanalabschnittes im Kreuzungsbereich. Die Bauarbeiten zur Beseitigung von Flutschäden auf der Breiten Straße sollen insgesamt noch bis Mitte 2018 dauern. (SZ)

