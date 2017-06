Fußweg kann nicht gebaut werden Während für die Abschnitte in Schieritz und Zehren formelles Baurecht besteht, gilt dies für ein Flurstück in Piskowitz nicht.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat die Stadtverwaltung darüber informiert, dass die geplante Gemeinschaftsmaßnahme Knotenpunkt Staatsstraße 32/Dorfstraße in Piskowitz nicht realisiert werden kann. Während für die Abschnitte in Schieritz und Zehren formelles Baurecht besteht, gelang dies für ein Flurstück in Piskowitz nicht.

Trotz monatelanger, umfangreicher Bemühungen, mehreren Vor-Ort-Terminen und mehrfach geänderter Kompromissvorschläge sei es nicht möglich gewesen, die Zustimmung eines Grundstückeigentümers in Piskowitz auf freiwilliger Basis zu erlangen. Dadurch kann das Flurstück nicht in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass der Durchlass nicht erneuert und der Gehweg im Bereich dieses Flurstückes nicht gebaut wird. Der Gehweg endet somit vor dem Durchlass. Damit wird im Bereich dieses Flurstückes nur ein Deckenausbau möglich sein. Baubeginn ist aber nicht vor 2018 möglich.

„Die Stadtverwaltung Lommatzsch ist über diese Entwicklung sehr enttäuscht, zumal bereits ein einstimmiger Stadtratsbeschluss vorlag. Die vollständige Umsetzung der Maßnahme hätte wesentlich zur Verbesserung des Oberflächenwasserabflusses aus den angrenzenden Landwirtschaftsflächen für die Ortslage Piskowitz beitragen sollen“, so Bürgermeisterin Anita Maaß. (SZ)

