Fußweg ja, Tempo 30 nein Die Gemeinde Moritzburg nimmt jetzt Straßenbauziele an der Grenze zu Radebeul in Angriff. Das könnte auch ein Wahnsdorfer Schulwegproblem mit lösen.

Kein Fußweg weit und breit für Schulkinder und andere Passanten – direkt neben den schnellen Autos auf der Dresdner Straße in Boxdorf. Das soll sich ändern. © Norbert Millauer

In fast jeder Ortschaftsratssitzung sind sie ein Thema. Sichere Fuß- und vor allem Schulwege im Radebeuler Ortsteil Wahnsdorf. Wie auf der Boxdorfer und der Wahnsdorfer Straße. Viele Kinder nutzen die Strecke auf ihrem Weg zur Kurfürst-Moritz-Oberschule in Boxdorf. An manchen Stellen ist die Straße sehr eng. Wo dann noch der Gehweg fehlt, wird es nicht nur für die Jüngeren gefährlich.

Für einen Abschnitt auf Radebeuler Flur ist jetzt Hilfe in Sicht. Die etwa 100 Meter Boxdorfer Straße zwischen Haußigstraße und Straken sollen, wenn alles erwartungsgemäß verläuft, voraussichtlich 2018 einen Gehweg erhalten, kündigte OB Bert Wendsche (parteilos) kürzlich an. Dann wäre die Straße bis zur Ortsgrenze durchgängig mit einem Fußweg versehen.

Doch was wird mit den anschließenden 700 Metern Wahnsdorfer Straße Richtung Boxdorf in Moritzburger Zuständigkeit? Bisher hieß es: Die Gemeinde hat kein Geld dafür, es kann nicht gebaut werden.

Jetzt hat Wahnsdorfs Ortsvorsteher Siegfried Schneidergehört, dass sich doch etwas bewegt. Der Moritzburger Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) bestätigt das. Denn die Wahnsdorfer Straße hat ein großes Problem mit der Entwässerung. Das Regenwasser versickert nicht, die Schächte müssen in Ordnung gebracht werden. Und so kommt auch der Fußweg wieder zur Sprache, wenn die Straße gebaut wird. Jörg Hänisch rechnet damit, dass nächstes Jahr Mittel für die Planung zur Verfügung stehen – wenn sie im Haushalt 2017 untergebracht werden. Die weitere Planung würde 2018 folgen und frühestens im Jahr darauf der Bau beginnen.

Etwas weiter sind die Moritzburger beim Fußwegbau an der Dresdner Straße zwischen Kreisverkehr und Boxdorf. Da ist die Planung schon fertig, 2017 will die Gemeinde die Fördermittel beantragen, 2018 bauen. Wir schauen auch auf die Einmündung der Wahnsdorfer auf die Dresdner Straße, sagt der Bürgermeister. Die Kreuzung soll neu gestaltet, die scharfe Kurve entschärft werden. Jörg Hänisch zufolge eine komplexe Aufgabe, die unter anderem Grunderwerb erfordert. Gleichzeitig kommt sie aber auch den Wünschen der Wahnsdorfer nach mehr Übersichtlichkeit entgegen.

Für weitere Hoffnungen sieht der Moritzburger Bürgermeister allerdings keine Chancen. Nämlich für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Dresdner Straße auf 30 km/h und einen Fußgängerüberweg im Bereich der Einmündung.

Er habe schon drei Anträge im Straßenverkehrsamt wegen der 30 km/h gestellt, weil es keinen Fußweg gibt. Nicht mal für Lkws wurde das genehmigt. Auch Ortsbegehungen hätten da nichts bewirkt. Vonseiten des Amtes heiße es, das ist eine Staatsstraße, da müsse flüssiger Verkehr gewährleistet werden. Moritzburg werde jetzt keine Anträge mehr einreichen. Das ist chancenlos, so der Bürgermeister.

Der außerdem klarstellt, dass in der Gemeinde noch mehr Fußwege fehlen als nur auf der Wahnsdorfer Straße. Ganz problematisch sei das unter anderem im Ortsteil Auer, ebenso an der Dorfstraße Steinbach. Da jetzt erst mal die Wahnsdorfer Straße dran sei, wegen der Entwässerung, müsse die Straße Am Wasserturm – ebenfalls eine Verbindung zwischen Reichenberg und Wahnsdorf – verschoben werden.

